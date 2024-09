Volley B1 femminile, Tellaroli e compagne mai sconfitte fin qui. Vtb imbattibile: anche Modena ko. Ghiselli: "C’è ancora da lavorare»

La marcia di avvicinamento del Volley Team Bologna targato Fcredil al campionato di B1 femminile di volley prosegue senza macchia. Dopo il 2-2 con Ravenna e le vittorie Forlì e Padova, è arrivato un altro successo: questa volta con il Volley Modena, altra formazioni che le rossoblù ritroveranno nella stagione regolare.

Finisce 3-1 con tanti segnali positivi per coach Fabio Ghiselli: "Dopo una partenza un po’ a rilento abbiamo trovato ritmo e scambi lunghi che ci hanno consentito di vincere un bel primo set. Seppur il secondo sia da dimenticare, nel terzo set c’è stata subito una reazione che ha determinato lucidità e concentrazione dal punto di vista tattico, nel parziale successivo. Non era affatto scontato. Bisogna continuare a lavorare sul nostro gioco".

Il campionato partirà a metà ottobre, tempo per crescere ce n’è: intanto Bologna lancia un altro segnale relativo all’intenzione di vivere una stagione di alta classifica, a caccia del ritorno in serie A2. E tra i segnali positivi, ci sono i 13 punti dell’opposta Tellaroli (nella foto), che chiusa la scorsa stagione in A2 da protagonista si candida al ruolo di trascinatrice insieme alla schiacciatrice Alma Frangipane (12 punti), arrivata pure lei dall’A2 di Soverato.

"Abbiamo espresso già un buon livello di gioco – spiega Tellaroli – avendo pazienza negli scambi lunghi. Abbiamo già chiaro ciò che è venuto a mancare in alcuni momenti e ci lavoreremo, ma possiamo essere soddisfatte". A soddisfare, anche un gioco di squadra che vede tutte protagoniste, con altre tre giocatrici a un passo dalla doppia cifra di palloni messi a terra: ovvero la schiacciatrice classe 2005 Bongiovanni, che si candida a un ruolo da protagonista nonostante la giovanissima età, e le centrali Fucka e Neriotti, a dimostrazione che ricezione e intesa con la regista Saccani è processo già in evoluzione.

Marcello Giordano