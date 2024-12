Volley In C il Team Lunigiana torna a sorridere. Ma la panchina di coach Merello scotta sempre

Migliarino

1

Team Lunigiana

3

MIGLIARINO VOLLEY: Baracco, Caciagli, Calzecchi, Caponi, Cenghiaro, Crovetti, Della Croce, Innocenti (C), Lemmi, Manieri, Marinai, Mugnaini, Rosellini, Rossi. All.: Bertini-Superchi.

TEAM VOLLEY LUNIGIANA: Ambrosiani, Brizzi, Bruno Giada, Casu, Gorgoglione, Leri, Marku, Martinelli, Poli Arianna, Poli Melissa, Soriani, Zonca. All.: Merello.

Arbitro: Ciurli Camilla.

Parziali: 22/25, 15/25, 25/18, 23/25.

VECCHIANO – Il Volley Team Lunigiana al “Giacomo Leopardi“ di Vecchiano riscatta la pessima prestazione messa in visione contro il Montebianco imponendosi per 3-1 contro il Migliarino ma la posizione del tecnico Merello resta appesa a un filo. Prima e a fine partita, nonostante la vittoria delle ragazze aranciobianconere, i confronti si sono succeduti a ritmo serrato, protagonisti ovviamente il presidente Manuel Buttini, il direttore tecnico Francesco Cattaneo, il team manager Michele Boggio, il ds Roberto Agnesini. Sono stati messi sul tavolo i pro e i contro della gestione Merello, ritenuta dall’area tecnica fin qui non rispondente al valore della squadra “edificata“ da Agnesini.

Secondo voci accreditate, la linea passata sarebbe quella di proseguire con il tecnico Ruentino fino a domenica quando al “PalaBorzacca“ (ore 18) si calerà l’Oasilido, ma già da ieri, i telefoni erano caldissimi.

Classifica: Pallavolo Delfino Pescia 25 punti, Volley Livorno 22, Porcari 19, Pallavolo Cascina 15, Pallavolo Follonica e Montebianco 14, Team Lunigiana 13, Migliarino e Aglianese 11, Pallavolo Casciavola e Oasilido 10, Quarrata e Folgore San Miniati 9, Bottegone 6.