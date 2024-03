Volley In C vince la corazzata Migliarino ma solo al tie-break. Massa Carrara ispirata. Cei: "Ottima partita»

Baglini Ascensori

3

Massa Carrara

2

BAGLINI ASCENSORI MIGLIARINO: Argellati, Baldacci, Baronti, Barsanti, Casapieri, Diridoni, Geremei, Grassini, Lenzi, Lusini, Maccheroni, Marranini, Pardi, Pitto, Valentini. All. Ceccherini.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Podestà, Rustighi, Tussari. All. Cei.

Arbitri: De Rosa e Fabbri.

Parziali: 25-19, 25-19, 23-25, 23-25, 15-11.

NODICA – E’ uscita battuta nel punteggio ma non nel gioco la Pallavolo Massa Carrara nel big match contro la capolista nel campionato maschile di Serie C. I massesi hanno perso i primi due set ma con un grande recupero si sono portati sul 2 a 2 senza completare la rimonta al tie-break ma tornando a casa quanto meno con un punticino. Il coach Luca Cei è partito con un sestetto composto da Podestà, Briglia, Rustighi, Passino, Mosca e Bagnoli con Aliboni libero.

"La partita nel complesso è stata di ottimo livello – ha commentato il tecnico –. Si sono viste bellissime azioni da ambo le parti. I primi due set Migliarino non ha sbagliato niente mentre noi abbiamo faticato un po’ al servizio e fatto errori che ci sono costati il secondo set. Nel terzo e quarto abbiamo battuto meglio e fatto valere un eccellente muro/difesa trovando, soprattutto nel quarto, un vantaggio gestito con un po’ di frenesia. Al tie-break loro hanno messo in campo tutta la loro esperienza e con qualche colpo fuori categoria del loro elemento migliore, Pitto, hanno meritatamente vinto la gara. Tante le note positive, tra cui l’ingresso in campo di Guidi nel terzo set, ma anche qualcosa su cui riflettere e su cui lavorare per continuare il buon lavoro fatto finora".

Classifica: 34 Migliarino; 31 Livorno; 29 Cecina; 29 Pallavolo Massa Carrara; 21 Cus Pisa; 20 Fucecchio; 17 Cascina; 12 San Miniato; 7 Zona Mazzoni; 0 Vintage Prato.

Gianluca Bondielli