Volley In Serie C pronto riscatto delle ragazze allenate da Bragoni e Merello. Lunigiana, saccheggiato il Bottegone. Prova impeccabile di tutto il gruppo

TEAM LUNIGIANA

3

Bottegone

0

VOLLEY TEAM LUNIGIANA: Ambrosiani, Andreini, Brizzi, Bruno Francesca, Bruno Giada, Casu, Gorgoglione, Leri, Marku, Martinelli, Poli Arianna, Poli Melissa, Soriani, Zonca. All.: Bragoni-Merello.

P.V. BOTTEGONE: Belli, Bianchini, Fedi, Goffredi, Gori Alessandra, Gori Alice, Guarducci, Mariotti, Pellitieri, Petrini, Spadoni, Quaresimi, Tucci, Vezzosi. All.: Barbiero-Querci.

Arbitro: Costabile Luca di Massa.

Parziali: 25/22, 25/22, 31/29.

VILLAFRANCA – Quant’è importante la forza del gruppo. Il team volley lunigiana al debutto al “PalaButtini“ contro il sestetto del Bottegone dimostra di avere una coesione impressionante che, unita a un valore tecnico di primordine, le consente di incassare la seconda vittoria interna, frutto di un 25-22, seguito da un 25-22 per concludere dopo cinque match – point per 31-29.

Il sestetto pistoiese ha di conseguenza pagato dazio non riuscendo a mettere in saccoccia nemmeno un set, pur essendoci arrivata vicina nel terzo quando aveva preso il largo con un distacco di nove punti dalle ragazze lunigianesi uscite fuori dalla partita fin dalle prime battute dell’ultima frazione. Il problema è che malgrado qualche profilo illustre di cui è provvisto, la squadra del duo Barbiero-Querci si è confermata debole in attacco. Benino in ricezione, poi ha faticato parecchio a contenere le “sassate“ della Gorgoglione, Casu, Leri che con la Martinelli hanno finito per fare la differenza.

Non meraviglia dunque il fatto che le Lunigianesi hanno coperto con carattere le proprie sbavature, anche se la superiorità per gran parte dei tre parizali è stata enorme. In buona sostanza è il gruppo la vera “arma“ in più delle furie arancio bianconere del duo Bragoni-Merello.

Ebal.