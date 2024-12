Volley Modena inarrestabile: sesta vittoria consecutiva nel campionato B1 Femminile

Prosegue la rincorsa ai primi posti del Volley Modena nel campionato di B1 Femminile, che con Luciano Molinari in panchina centra la sesta vittoria consecutiva, la seconda del nuovo tecnico gialloblù: 3-0 (25/18 25/16 25/19) alla matricola S.Giorgio Piacentino in una gara a senso unico.

Sempre al femminile, stesso risultato casalingo per la capolista di B2 Zerosystem S.Damaso, che regola 3-0 (25/22 25/14 25/16) le infide bolognesi del Progresso Castelmaggiore, in partita solo nel primo set, prima di cedere di schianto.

In serie B maschile rischia qualcosa la Stadium Mirandola, che perde il primo set col Cazzago, ma ribalta la partita riprendendo il controllo, per andare a vincere 3-1 (20/25 25/20 25/19 25/22).

Poche soddisfazioni per le sassolesi del girone D: la Kerakoll Sassuolo perde in casa 1-3 (19/25 19/25 25/17 23/25) con la Sestese, perdendo contatto con le prime posizioni, identico risultato anche per la Beca Tensped Spezzanese, che cede 1-3 (22/25 17/25 25/22 17/25) con un Lucca più concreto.

Oggi spazio al volley giovanile, con la 14^ edizione del Torneo di Pallavolo Giovanile Maschile KVL, organizzato dalla Villa d’Oro: oltre 50 squadre partecipanti, suddivise su quattro categorie giovanili (Under 19, 17, 15, 13) che si daranno battaglia sportiva su 18 campi da gioco del Comune di Modena.