Volley Serie C maschile. Ultima di andata per Massa Carrara con il Kabel Prato

Il giro di boa è già alle porte nel campionato regionale maschile di serie C e la Pallavolo Massa Carrara chiuderà il girone d’andata domani al Palazzetto dello Sport di Massa (inizio ore 18) con una gara tutt’altro che banale. Di fronte troverà il Kabel Volley Prato, compagine che occupa al momento il quinto posto del girone B e che, in caso di vittoria la scavalcherebbe in classifica visto che tra le due squadre ballano soltanto 2 punti. Da parte loro i ragazzi del coach Luca Cei (nella foto) stanno dimostrando di attraversare un buon periodo di forma testimoniato dalle ultime due vittorie consecutive ottenute entrambe in trasferta. L’obiettivo della compagine apuana è quello di scollinare mantenendo l’attuale secondo posto in graduatoria condiviso assieme al Migliarino. Rimane una chimera, almeno per il momento, la corsa al primato visto che la capolista Remax Ideale Torretta Livorno sin qui si è dimostrata irresistibile vincendo tutte e 7 le partite giocate. Alla Pallavolo Massa Carrara resta una punta di rammarico perché nello scontro diretto, disputato 3 settimane fa, non è apparsa inferiore alla rivale e anzi l’ha portata sino al quinto set perdendo poi il tie-break ai vantaggi per 20-18. Il distacco è salito così a 7 punti e sembra difficilmente colmabile con un girone così corto.

Gian. Bond.