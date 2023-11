MotoGp, Bagnaia campione del mondo se: tutte le combinazioni

Valencia, 25 novembre 2023 - Sfida all’ultimo sangue tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Ventuno i punti di vantaggio del campione in carica prima delle ultime due gare a Valencia, con la Sprint che assegna 12 punti al sabato e la gara lunga che ne fornisce altri 25 la domenica. In totale Martin ha 37 punti a disposizione per ribaltare la situazione e già ieri ha marcato stretto Pecco nelle Practice per l’accesso alla Q2. Il ducatista ufficiale è infatti rimasto fuori ed è dovuto passare dalla Q1, riuscendo poi a superare il taglio trovando in qualifica la seconda casella in griglia alle spalle del solo Maverick Vinales. Martin ha invece avuto maggiori difficoltà, cambiando anche moto in Q2, e alla fine partirà dalla sesta casella. Il pilota Pramac si è lamentato della gomma anteriore troppo saltellante. Insomma, si rischiano altre polemiche attorno a Michelin. Bagnaia ha invece avuto maggiori difficoltà al venerdì ma si è ripreso alla grande il sabato e può vincere il mondiale nella Sprint, mentre Martin di fatto deve provare a conquistare entrambe le gare e sperare.

Le combinazioni

Avendo vinto più gare dello spagnolo, a Pecco Bagnaia basterà chiudere il campionato a pari punti per vincere il secondo titolo consecutivo. Il back to back è vicino, ma ci sarà ancora da lavorare. Il numero 1 può però conquistare il mondiale già al sabato in Sprint Race. Con 21 punti di vantaggio, Bagnaia può salire a 25 dopo la Sprint, cioè il punteggio della gara lunga, e trionfare proprio nell’eventualità di un arrivo a pari punti (cioè Martin vincitore la domenica e Bagnaia non a punti). Al sabato si assegnano 12 punti al primo, 9 al secondo, poi a scalare 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 punto al nono posto. Significa che Bagnaia se vincesse la Sprint Race sarebbe campione con Martin dal terzo posto in giù. Le altre combinazioni sono queste: Bagnaia secondo e Martin quinto, Bagnaia terzo e Martin settimo, Bagnaia quarto e Martin ottavo oppure Bagnaia quinto e Martin nono. In termini generali, Bagnaia tra Sprint e gara lunga deve conquistare almeno 16 punti per rendere ininfluente ogni risultato di Martin. Pecco parte da 437 punti e con 16 arriverebbe a 453, ovvero il punteggio massimo raggiungibile da Martin se vincesse Sprint e gara lunga, ma a pari punti, come detto, vincerebbe Pecco per maggior numero di vittorie. Appuntamento fissato alle ore 15 del sabato per la Sprint Race e alle 15 di domenica per la gara lunga. Intanto, Il Team Mooney ha ufficializzato la separazione da Luca Marini, promesso sposo a Honda, e con Valentino Rossi presente a Valencia per l'ultimo gp è partita la caccia al sostituto. Il favorito è Fabio Di Giannantonio, che lascerà la sua Ducati Gresini a Marc Marquez. Lunedì sono previsti gli annunci.