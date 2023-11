MotoGp oggi live, a Valencia Bagnaia-Martin per il mondiale. Vinales penalizzato, Pecco in pole. Gara live dalle 15

Valencia, 26 novembre 2023 – È la gara della verità. A Valencia (segui la gara in diretta) va in scena l’ultimo appuntamento della MotoGp, il duello finale tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin: in palio c’è il titolo mondiale 2023.

Bagnaia campione se… Le combinazioni

Pecco partirà in pole: il torinese avanza di un posto in griglia in quanto Maverick Vinales è stato a sua volta penalizzato di tre posizioni per non essersi fermato subito dopo aver avuto un problema meccanico con la sua Aprilia durante il warm-up di questa mattina.

Il pilota italiano della Ducati si p resenta all’appuntamento con soli 14 punti di vantaggio sul rivale che ieri ha accorciato di 7 lunghezze vincendo la Sprint Race. In caso di vittoria di Martin (sesto in qualifica) gli basterà comunque tagliare il traguardo in quinta posizione per festeggiare il secondo titolo di fila. Ma lo spagnolo del team Pramac è in grande forma ed è pronto a dare battaglia fino alla fine.

I risultati delle qualifiche

Prima fila 1. Maverick Vinales (Esp) Aprilia in 1'28"931 (retrocesso di tre posizioni) 2. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'29"023 3. Johann Zarco (Fra) Ducati 1'29"144

Seconda fila 4. Jack Miller (Aus) Ktm 1'29"161 5. Brad Binder (Rsa) Ktm 1'29"171 6. Jorge Martin (Esp) Ducati 1'29"182

Terza fila 7. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati 1'29"223 8. Alex Marquez (Esp) Ducati 1'29"261 9. Marc Marquez (Esp) Honda 1'29"275

Quarta fila 10. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1'29"438 11. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1'29"510 12. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia 1'29"797.

Fermin Aldeguer (Boscoscuro) trionfa nell'ultimo appuntamento stagionale della Moto2 e conquista la terza posizione nel mondiale ai danni di DIxon. Al termine del Gran Premio della Comunità valenciana, sul circuito Ricardo Tormo, lo spagnolo precede al traguardo Aron Canet (Kalex), al secondo e all'ultima gara col Team Pons, e Alonso Lopez (Boscoscuro), al terzo. Aldeguer conquista la quarta vittoria consecutiva in Moto2, nuovo record della categoria. Quarta posizione per Marcos Ramirez (Kalex), quindi, quinto Somkiat Chantra (Kalex). Nell'ordine, completano la top ten Jake Dixon, Sam Lowes, Joe Roberts, Dennis Foggia, Albert Arenas. Il campione del mondo Pedro Acosta (Kalex) chiude dodicesimo, mentre Tony Arbolino (Kalex) è sedicesimo e addirittura fuori dalla zona punti.

Moto 3, vince Sasaki

Il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna) ha vinto il Gran Premio della Comunità valenciana, in scena sul tracciato Ricardo Tormo, classe Moto3. Per il vicecampione del mondo si tratta della prima vittoria stagionale, arrivata dopo sette secondi posti e tante beffe negli ultimi giri. Secondo gradino del podio per il colombiano David Alonso (GasGas), mentre si accontenta del terzo posto lo spagnolo Ivan Ortolà (Ktm). Fuori dal podio Collin Veijer (Husqvarna) dopo una gara condotta per lunghi tratti in testa. Il Team Husqvarna vince il premio miglior team dell'anno. Chiude quinto il turco Deniz Oncu (Ktm). A chiudere la top ten, nell'ordine, troviamo Jose Antonio Rueda (Ktm), Joel Kelso (CFMOTO), Daniel Holgado (Ktm), David Munoz (Ktm), Ryusei Yamanaka (GasGas). Il campione del mondo Jaume Masia (Honda) chiude tredicesimo.