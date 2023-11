MotoGp live: oggi la Sprint Race che può decidere il Mondiale. Vinales in pole a Valencia, Bagnaia secondo. Martin sesto

Valencia, 25 novembre 2023 – Pole di Vinales al Gp di Valencia, ultimo di questa stagione. Il campione Aprilia ha fatto meglio di tutti in qualifica battendo sul tempo Bagnaia (Ducati) che comunque domani in gara partirà affiancato. Terzo crono per Zarco (Ducati). Martin, unico che può soffiare il trono a Pecco, è sesto. L’attesa è tutta per la Sprint Race del pomeriggio che assegna punti (fino a 12) e potrebbe decidere il mondiale con un giorno di anticipo. Il pilota italiano guida la classifica con 21 punti di vantaggio sul rivale spagnolo.

(in diretta tv su SkyMotoGp, in streaming su Now e in chiaro su Tv8)

Maverick Vinales (Aprilia), con il tempo di 1'28"931, conquista la pole position del Gran Premio della Comunità Valenciana, in scena sul tracciato Ricardo Tormo. Completano la prima fila Francesco Bagnaia (+0.092, Ducati Lenovo), al secondo posto, e il francese Johann Zarco (+0.213, Ducati Prima Pramac), al terzo. Quarto tempo per l'australiano jack Miller (+0.230, Ktm), mentre è quinto il sudafricano Brad Binder (+0.240, Ktm). È solo sesto Jorge Martin (+0.251, Ducati Prima Pramac) alle prese con problemi di assetto della moto. Nell'ordine, completano la top ten Marco Bezzecchi (Ducati team Mooney), Alex Marquez (Ducati Gresini), Marc Marquez (Honda) e Raul Fernandez (Aprilia RNF).

Questa la griglia di partenza

1 ^ fila 1. Maverick Vinales (Esp) Aprilia in 1'28"931 2. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'29"023 3. Johann Zarco (Fra) Ducati 1'29"144 2 ^ fila 4. Jack Miller (Aus) Ktm 1'29"161 5. Brad Binder (Rsa) Ktm 1'29"171 6. Jorge Martin (Esp) Ducati 1'29"182 3 ^ fila 7. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati 1'29"223 8. Alex Marquez (Esp) Ducati 1'29"261 9. Marc Marquez (Esp) Honda 1'29"275 4 ^ fila 10. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1'29"438 11. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1'29"510 12. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia 1'29"797 (ITALPRESS).

"Sono molto contento, abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Ieri abbiamo avuto un po' di sfortuna, ma fare un turno in più ci ha aiutato. Sarà una sprint lunga, ma partire davanti sarà fondamentale". Lo ha dichiarato Francesco Bagnaia (Ducati Prima Pramac), ai microfoni di Sky Sport, al termine delle qualifiche. "A livello mentale rispetto a ieri non è cambiato nulla - ha aggiunto il campione del mondo - Qualche giro in più sulla pista mi ha aiutato a sistemare la moto e a prendere maggiore confidenza. Nella Sprint sarà fondamentale partire forte e mettersi subito davanti. Il passo gara mostrato stamattina era molto buono".