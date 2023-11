MotoGp Valencia 2023, Zarco primo in FP1. Martin terzo, Bagnaia 13esimo. Practice in diretta

Valencia, 24 novembre 2023 - Si è aperto il week end decisivo della MotoGp a Valencia, ultimo appuntamento del mondiale. In palio nel gp della Comunitat Valenciana c'è il titolo: Francesco Bagnaia è in testa alla classifica con 21 punti di vantaggio su Jorge Martin, e 37 punti sono da assegnare.

Nelle prime libere è stato Johann Zarco, Ducati Pramac, a far segnare il miglior tempo in 1'30"191. Secondo Fabio Di Giannantonio su Ducati Gresini (+0"187) e terzo Jorge Martin, su Ducati Pramac (+0"259). Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo, invece non va oltre il tredicesimo tempo con un ritardo di +0"778 dal rivale per il mondiale.

Marco Bezzecchi, Ducati Mooney, è quarto (+0"299), e quinto Maverick Vinales, su Aprilia (+0"343). Nella top ten anche Fabio Quartararo, su Yamaha, Marc Marquez, Honda, Augusto Fernandez, Ktm, Enea Bastianini, Ducati Lenovo, Alex Marquez, Ducati Gresini. Ora la Practice.

