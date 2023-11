MotoGp Valencia, Martin non molla. E Pecco vacilla

Valencia, 24 novembre 2023 - Martin non molla. Proprio no. E questo Bagnaia l’ha capito benissimo non appena si è acceso il semaforo verde del weekend di Valencia. Ci sono 21 punti di distacco in classifica e il vantaggio è tutto di Pecco, è vero, ma lo spagnolo della Ducati targata Pramac ha deciso che farà di tutto se non per rovinare la festa all’avversario, almeno per rendergliela dura. Difficile da portare a casa.

Così, visto che siamo nel motociclismo, nella velocità, nei duelli che si giocano e decidono sul filo dei 300 all’ora e i nervi li devi avere sempre e comunque al massimo, ecco che Martin ha deciso di provare a battere Pecco sul piano della resistenza alle pressioni. Ne è venuto fuori un venerdì di semplici prove libere che sembrava invece una battaglia da Gp per cuori forti. Pecco incalzato, tallonato e quasi spinto da Martin. Una scia dietro l’altra. Un punteruolo per spingere e costringere Bagnaia a sbagliare qualcosa. A commettere l’errore. Pecco ha retto, non si è scomposto e ha incassato l’atteggiamento del rivale, ma sa che nel motorsport è bene stare attenti, molto attenti, a quello che ti può combinare un avversario ferito. Sarà un weekend di scintille, quello di Valencia. Roba per uomini duri. Soprattutto sul piano psicologico.