Coppa Davis, l’Italia affronterà in semifinale la Serbia: dove vederla in tv

Malaga, 23 novembre 2023 - Solo due volte nella propria storia l’Italia aveva ottenuto due semifinali di Coppa Davis di fila. Era accaduto nel 1997 e nel 1998, senza mai vincere, prima delle Finals di Malaga 2022 e 2023. Il successo contro l’Olanda, giunto al doppio decisivo e grazie all’apporto di uno straordinario Jannik Sinner, consegna agli azzurri un’altra chance dopo la sconfitta di un anno fa contro il Canada. Dodici mesi fa fu determinante il doppio, in cui la coppia Fognini-Berrettini uscì sconfitta con la sfortuna dell’infortunio di Simone Bolelli che privò ‘Fogna’ del suo partner abituale. La nazionale di Volandri ci riprova, stavolta contro la Serbia.

L’avversario e la possibile formazione di Volandri

Da valutare eventuali cambi di formazione per Volandri dopo la vittoria sull’Olanda. Matteo Arnaldi ci ha provato ma è stato sconfitto da Botic Van de Zandschulp e chissà che il capitano non giocatore non possa scegliere uno tra Musetti e Sonego come primo singolarista, tra l’altro con importanza rilevante dato che nel secondo match si affronteranno i numeri uno delle rispettive squadre. Il punto fermo è come al solito Jannik Sinner che dovrà cercare di propiziare un punto in singolare e, se necessario, dar manforte anche in doppio come accaduto nei quarti contro Koolhof e Griekspoor. La coppia con Lorenzo Sonego ha funzionato e con ogni probabilità Volandri la riproporrà. Di fronte ci sarà la Serbia di Novak Djokovic che nei quarti ha avuto la meglio della Gran Bretagna. Il serbo giocherà proprio contro Sinner, mentre nel primo singolare il capitano Troicki sceglierà uno tra Kecmanovic e Djere, magari lasciando Dusan Lajovic per il doppio decisivo assieme a Nole.

Dove vederla in tv

La sfida si comporrà di due singolari, prima i numeri due e a seguire i due numeri uno, e un doppio. In caso di uno a uno dopo i primi due incontri sarà dunque il doppio decisivo a decidere la sfida. La semifinale tra Italia e Serbia è in programma sabato 25 novembre a partire dalle ore 12. Prevista la diretta a pagamento su Sky Sport Tennis, canale 203, in streaming su Now Tv e Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, per ora la guida Tv Rai lo inserisce in diretta su RaiSport Hd sul canale 58 del digitale.

