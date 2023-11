Coppa Davis oggi, Italia-Serbia in tv: orario e dove vedere la semifinale. Sinner sfida ancora Djokovic

Malaga (Spagna), 25 novembre 2023 - Alla caccia del pass per la finalissima della Coppa Davis 2023, che si è già intascato l'Australia. L'Italia del tennis vuol provare a ottenere quel risultato sfuggitole nell'edizione dell'anno scorso, quando il Canada (poi vincitore del trofeo) batté i nostri portacolori in rimonta. Stavolta gli azzurri devono vedersela con la Serbia di Novak Djokovic, fresco vincitore delle Atp Finals di Torino contro Jannik Sinner. I due si ritroveranno quindi nella semifinale in programma al Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Sinner sfida ancora Djokovic (Ansa)

Questo a poco meno di una settimana di distanza dall'atto conclusivo andato in scena nel capoluogo piemontese, con l'altoatesino che cercherà la personale vendetta, provando a replicare la prestazione sfoggiata nella fase a gironi, quando è riuscito a battere il numero della classifica Atp, diventando così uno dei cinque italiani a mandare al tappeto Nole in 55 precedenti. "E' un bene per tutti vedere Sinner e Djokovic di nuovo un contro l’altro - le parole a Sky Sport del capitano azzurro Filippo Volandri - Sarà una partita più a scacchi rispetto alle Finals, dove parteciperanno anche i capitani, gli altri compagni di squadra. Nole l’ho visto bene, come Jannik è arrivato tardi potendo provare poco il campo. Ma contro la Gran Bretagna ha tirato fuori il fuoco che ha dentro. Sarà una partita davvero bella".

I precedenti fra Sinner e Djokovic

Oltre agli incontri disputati al Pala Alpitour, Sinner e Djokovic si sono sfidati in altre tre circostanze. La prima risale al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, edizione 2021, quando ad avere la meglio fu il serbo con il punteggio di 6-4, 6-2. Le altre due affermazioni del 36enne di Belgrado sono arrivate entrambe a Wimbledon. Nel 2022, l'italiano andò ad un set dall'eliminare Nole, portandosi in vantaggio per 2-0 (7-5, 6-2). Poi la rimonta implacabile di Djokovic, vittorioso nei restanti set per 6-3, 6-2, 6-2. Quest'anno invece Sinner si è dovuto arrendere per 6-3, 6-4, 7-6(4).

Orario e dove vedere la sfida Sinner-Djokovic in tv

Come detto, il match fra Sinner e Djokovic sarà il secondo di giornata. Di conseguenza, esso non avrà inizio prima delle 14 e sarà visibile in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati a Sky su Sky Sport Tennis. Sarà possibile inoltre seguire la partita in streaming attraverso RaiPlay, Sky Go, Now e Tennis Tv.

L'altro singolare

Secondo le ultime indiscrezioni, Volandri dovrebbe affidarsi per il primo singolare a Lorenzo Musetti, che si troverebbe quindi a giocare contro probabilmente Miomir Kecmanovic, favorito per essere scelto dal capitano della Serbia, Viktor Troicki. Nei precedenti fra i due, il classe 2002 è in vantaggio per 2-0, essendosi imposto nei 32esimi di finale dell'ultimo Masters 1000 di Montecarlo (7-6, 6-0) e in occasione dell'Atp Napoli del 2022 (6-3, 6-4). Il via del match è fissato per le 12, con diretta tv su Rai 2 (dalle 13 alle 13:30 passaggio su Rai Sport) e su Sky Sport Tennis, e in streaming su RaiPlay, Sky Go, Now e Tennis Tv.

Il doppio

Ci dovesse essere la necessità di fare ricorso al doppio, i dubbi sarebbero tanti, con entrambi i capitani che potrebbero anche decidere di gettare nella mischia sia Sinner che Djokovic, che quindi si ritroverebbero nuovamente. Ricordiamo che i giocatori a disposizione di Volandri, oltre a Jannik e Musetti, sono Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli (quest'ultimo specialista del doppio), mentre dall'altra parte Troicki può contare su Djokovic, Kecmanovic, Laslo Djere, Dusan Lajovic e Hamad Medjedovic. Il doppio comincerebbe non prima delle 16, con diretta su tv sui canali della Rai e di Sky, e in streaming su RaiPlay, Sky Go, Now e Tennis Tv.

