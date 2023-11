Coppa Davis Italia-Serbia, Musetti in pole come secondo singolarista. Sonego in doppio

Malaga, 24 novembre 2023 – Sarà un Sinner-Djokovic 3.0 dice capitan Volandri. Ma se la partita dello spettacolo è in cassaforte - come prevede il nuovo format della Davis devono affrontarsi i rispettivi numeri 1 –, si è praticamente alzato il velo anche sul secondo singolarista dell’Italia in semifinale contro la Serbia: Lorenzo Musetti.

Trapela infatti che dovrebbe essere proprio il braccio d’oro di Carrara a giocarsela col numero 2 serbo Miomir Kecmanović (55 Atp). Volandri decide così di preservare Lorenzo Sonego, che esce da un fastidioso problema all’inguine e ‘salvarlo per il doppio.

Dalla parte di Musetti, preferito ad Arnaldi (che ieri ha fallito 3 match point contro l’Olanda), ci sono precedenti contro il tennista avversario: Lorenzo è in vantaggio per 2 a zero. Insomma lo ha praticamente sempre battuto. Perché? Perché il gioco di talento del toscano viene esaltato da quello del serbo, non eccessivamente votato alla potenza.

E il doppio? Torna la coppia collaudata con gli ‘orange’ Sinner-Sonego, che tante soddisfazioni ha dato nei quarti di finale.