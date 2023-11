Italia-Olanda Coppa Davis: diretta Arnaldi contro Van de Zandschulp

Malaga, 23 novembre 2023 – È il giorno di Italia-Olanda, a Malaga parte la rincorsa degli azzurri alla Coppa Davis: trofeo che la nazionale non conquista dal 1976. Chi passa affronterà in semifinale la vincente della sfida tra la Serbia di Novak Djokovic e la Gran Bretagna. Occhi puntati su Jannik Sinner, stella della squadra capitanata da Filippo Volandri. In squadra anche Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e lo specialista del doppio Simone Bolelli. Presente in Spagna Matteo Berrettini, fuori per infortunio ma pronto a dare la spinta ai suoi compagni dalla panchina.

Fase finale per la Coppa Davis 2023

Attenzione però all’Olanda, squadra temibile e strutturata. Il numero uno è Tallon Griekspoor, numero 23 delle classifiche mondiali: sarà lui l’avversario di Sinner. Il numero due è invece Botic Van de Zandschulp, che ha vissuto un periodo difficile ma pare sulla via del ritorno. In doppio ci sono Wesley Koolhof, vincitore di Wimbledon, e l’altro specialista Jean Julien Rojer.

Italia-Olanda, la diretta