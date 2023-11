Coppa Davis 2023: guida alle finali di Malaga. Non solo Italia: chi gioca, quando e dove vedere le partite

Roma, 20 novembre 2023 - Archiviate le Atp Finals con il settimo successo in carriera di Novak Djokovic, record di tutti i tempi, superato Roger Federer fermo 6, è tempo di pensare alla Coppa Davis, l’ultimo importante appuntamento del 2023. La finale di Torino ha visto contrapposti Jannik Sinner a Nole Djokovic, un match che potrebbe riproporsi pure a Malaga, a patto che Italia e Serbia passino i quarti di finale contro Olanda e Gran Bretagna. Andiamo con ordine. Dalla fase a gironi sono emerse otto squadre che in un tabellone a eliminazione diretta si giocheranno l’insalatiera, il trofeo della Davis, con quarti di finale, semifinali e finale. Si parte da martedì 21 novembre a Malaga in una formula rinnovata da qualche anno a questa parte che non prevede più cinque incontri per ogni match ma solo tre. Aboliti anche i tre set su cinque e il concetto di casa trasferta, la Coppa Davis è ora diventata una sorta di mondiale tennistico racchiuso tutto in una sede unica, appunto Malaga, con incontri che si svolgeranno al meglio dei tre set per cercare di accorciare i tempi televisivi tennistici. Di fatto, la sfida tra due nazionali verterà su tre partite totali, due singolari e un doppio, e chi ne avrà vinte due passerà il turno. In caso di uno a uno dopo i singolari sarà il doppio a deciderà la sfida.

Come detto sono otto le nazionali qualificate e ovviamente c’è anche l’Italia che è uscita indenne, con qualche patema, dal girone di Bologna che ha visto l’iniziale sconfitta con il Canada lasciare spazio alle vittorie su Cile e Svezia, il tutto senza Jannik Sinner che aveva bisogno di un momento di riposo dopo lo Us Open. Scelta saggia che ha portato il tennista altoatesino a vincere l’Atp 500 di Vienna e a raggiungere per la prima volta nella storia del tennis italiano la finale del masters, oggi chiamato Atp Finals. A Malaga in Coppa Davis saranno in campo Italia, Olanda, Serbia, Gran Bretagna, Canada, Finlandia, Repubblica Ceca e Australia. I campioni in carica sono i canadesi, vincitori in finale contro l’Australia nel 2022 e castigatori dell’Italia in semifinale nel doppio decisivo, in cui Bolelli si infortunò per lasciare spazio a un Berrettini non in perfette condizioni. I quarti di finale inizieranno martedì 21 con la sfida tra Canada e Finlandia, poi mercoledì toccherà a Repubblica Ceca-Australia, mentre giovedì debutto azzurro alle ore 10 contro l’Olanda e, dalle 16 in avanti, Serbia-Gran Bretagna. Tanti i giocatori di livello in gara. Per esempio, già il quarto di finale contro gli Orange non sarà facile per l’Italia che si troverà di fronte Tallon Griekspoor, numero 23 delle classifiche, probabilmente l’avversario di Sinner, e nel secondo singolare Botic Van de Zandschulp, numero 52, senza dimenticare i doppisti Wesley Koolhof, visto alle Atp Finals, e Jean Julien Rojer, mentre la riserva è Gijs Brouwer. La missione dell’Italia sarà cercare di chiudere con i due singolari ed evitare il doppio. Volandri ha convocato appunto Jannik Sinner, numero quattro del mondo, mentre per il secondo singolare sarà scelta tra Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, che in Davis si esalta sempre, e l’eroe di Bologna Matteo Arnaldi. Il doppista specialista è Simone Bolelli a cui dovrà essere affiancato un singolarista considerata l’esclusione di Fabio Fognini. Nella stessa parte di tabellone dell’Italia c’è appunto la Serbia di Novak Djokovic, in una squadra molto pericolosa non solo per il numero uno ma anche per la presenza di Laslo Djere e Dusan Lajovic, da cui il capitano Viktor Troicki sceglierà il secondo singolarista, e per il doppio in cui potrebbe essere scelto uno tra Miomir Kecmanovic o Hamed Medjedovic per fare coppia proprio con Nole. I serbi, tra i grandi favoriti, se non altro perché Djokovic ha più volte affermato di voler vincere la Davis, affronteranno la Gran Bretagna che schiera un reparto singolaristi solido ma non al livello dell'avversario: ci sono infatti Cameron Norrie numero 18 e Jack Draper numero 61, il primo nettamente sfavorito contro Nole mentre il secondo se la può giocare contro Djere o Lajovic, ma in doppio attenzione a Neal Skupski, numero 3 delle classifiche, e Joe Salisbury, numero 12, entrambi visti alle Finals di Torino. Dall’altra parte del tabellone i campioni in carica del Canada sono privi di Denis Shapovalov, ma rispetto a Bologna rientra Felix Auger Aliassime, in una squadra pericolosa con Gabriel Diallo, già visto in ottima forma a Bologna, Alexis Galarneau, Vasek Pospisil e Milos Raonic. Gli avversari saranno i finlandesi composti da Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen, Patrick Kaukovalta, Harri Heliovaara e Patrik Niklas-Salminen. Nell’ultimo quarto di finale si affronteranno Australia e Repubblica Ceca. I vice campioni punteranno ovviamente su Alex De Minaur, molto temibile sul veloce indoor, con Marc Purcell, Jordan Thompson, Thanasi Kokkinakis e Matthew Ebden. Squadra solida sia in singolare che in doppio e di conseguenza da tenere assolutamente d’occhio, ma per l’Italia sarà un problema eventualmente solo in finale. La Repubblica Ceca sembrerebbe invece non avere grosse chance, ma senza sottovalutarli. Il migliore è Jiri Lehecka che giocherà i singolari assieme a Tomas Machac, mentre a completare l’organico ci sono Jakub Mensik e Adam Pavlasek.

Le giornate di martedì, mercoledì e giovedì saranno dedicate ai quarti di finale, poi venerdì e sabato le semifinali, domenica la finale. L’Italia scenderà in campo giovedì 23 dalle 10 contro l’Olanda, mentre la Serbia giocherà a seguire contro la Gran Bretagna. Gli incontri saranno trasmessi in diretta dai canali Sky Sport, in streaming su Now Tv e Sky Go, mentre le partite dell’Italia saranno in diretta anche in chiaro su Rai Due. QUARTI DI FINALE Canada-Finlandia: martedì 21 novembre ore 16 Repubblica Ceca-Australia: mercoledì 22 novembre ore 16 ITALIA-Olanda: giovedì 23 novembre ore 10 Serbia-Gran Bretagna: giovedì 23 novembre ore 16 SEMIFINALE Canada o Finlandia vs Repubblica Ceca o Australia: venerdì 24 novembre ore 16. ITALIA o Olanda vs Serbia o Gran Bretagna: sabato 25 novembre ore 12.

FINALE Vinc. Semifinale 1 vs Vinc. Semifinale 2: domenica 26 novembre, ore 16.

