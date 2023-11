Coppa Davis, dove seguire Italia-Olanda in tv

Malaga, 22 novembre 2023 - È tutto pronto per la rincorsa dell’Italia alla Coppa Davis, trofeo vinto nella storia una sola volta nel 1976. La squadra del capitano non giocatore Filippo Volandri conta sul numero quattro al mondo Jannik Sinner, che giocherà sicuramente un singolare e sarà valutato anche per il doppio, su Lorenzo Musetti, che però ha perso sette delle ultime dieci partite, su Matteo Arnaldi, l’eroe di Bologna, e su Lorenzo Sonego. Il doppista specialista è invece Simone Bolelli. Sono questi i cinque giocatori chiamati all’impresa di Malaga per cercare di riportare l’insalatiera in Italia 47 anni dopo Santiago del Cile.

Occhio all’Olanda

Il cammino dell’Italia parte dai quarti di finale in programma giovedì 23 novembre alle ore 10 in quel di Malaga contro l’Olanda. Chi passa incontrerà poi la vincente di Serbia (con Nole Djokovic) e Gran Bretagna. Ma prima bisognerà prestare attenzione agli Orange, squadra temibile e ben strutturata. Il numero uno è Tallon Griekspoor, numero 23 delle classifiche mondiali e reduce da un buon tennis: sarà lui l’avversario di Sinner. Il numero due è invece Botic Van de Zandschulp, che ha vissuto un periodo difficile ma pare sulla via del ritorno. Occhio al doppio. C’è Wesley Koolhof, vincitore di Wimbledon, e l’altro specialista Jean Julien Rojer. Non è detto giocheranno assieme, anzi a Koolhof potrebbe essere accoppiato un singolarista, magari proprio Griekspoor. La riserva è invece Gijs Bouwer che difficilmente toccherà campo. In attesa delle decisioni del capitano non giocatore Volandri, ad oggi l’unico incontro certo è quello tra i due numeri uno, cioè Sinner e Griekspoor. Per quanto riguarda la sfida tra i numeri due, l’Olanda sceglierà Van de Zandschulp mentre Volandri ha l’imbarazzo della scelta. Musetti è il migliore in classifica ma è reduce da un periodo deluente, Arnaldi è stato l’eroe di Bologna ma porta con sé ancora un po’ di inesperienza in questo tipo di competizioni, mentre Sonego è il lottatore per eccellenza, il giocatore capace di grandi imprese (Tiafoe e Shapovalov alle Finals 2022, oppure Jarry a Bologna a settembre), ma anche di sconfitte contro pronostico come quelle con Goyo o Galarneau. Dei tre, però, potrebbe essere tecnicamente il più adatto alla superficie indoor di Malaga. Poi il doppio, che l'Italia farebbe bene a evitare, in cui Simone Bolelli sarà titolarissimo, ma senza il suo partner di sempre Fabio Fognini, escluso dai convocati, e così Volandri dovrà scegliere un singolarista per affiancarlo. Potrebbe esserci sempre la carta Sinner, ora il favorito per giocare anche il doppio, ma le energie di Jannik, dopo le faticose Finals, andranno gestite.

Orari tv

Si gioca al meglio delle tre partite e ciascuna partita si giocherà al meglio dei tre set. Significa che per passare il turno servirà vincere almeno due match. Se dopo i singolari il punteggio sarà di uno a uno tutto verrà deciso dal doppio. Italia-Olanda valevole per i quarti di finale di Coppa Davis si giocherà giovedì 23 novemrbe alle ore 10 in quel di Malaga con diretta tv a pagamento su Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport Tennis, canale 203, in streaming su Sky Go. Live in chiaro su Rai Due e in streaming su Raiplay. Leggi anche - Tutto quello che c'è da sapere sulla Coppa Davis

Per iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui

​