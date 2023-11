Coppa Davis 2023, Italia-Olanda in tv: orari, dove vederla e i possibili incroci fino alla finale. Spauracchio Djokovic

Roma, 21 novembre 2023 – Sale la febbre per le finali di Coppa Davis 2023. Italia pronta a nuove maratone: 5,5 milioni di telespettatori hanno seguito sui Rai Uno l’ultimo atto delle Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Numeri impressionanti che confermano la passione degli italiani per lo sport e per il tennis, soprattutto se trasmesso in chiaro. Il seguito creato dal tennista altoatesino, ormai anche re incontrastato dei social grazie ai ‘carota boys’, potrebbe ripresentarsi tra qualche giorno se Italia e Serbia dovessero incontrarsi nella semifinale di Davis a Malaga. Insomma, sarebbe il terzo incontro tra Jannik e Nole in pochi giorni, con il primo vinto dall’italiano nel Group stage delle Finals e il secondo conquistato dal serbo nella finale di domenica.

Da martedì 21 a domenica 26 andrà infatti in scena la fase finale di Coppa Davis, torneo per nazioni che l’Italia ha vinto una sola volta nel 1976 in Cile grazie a Panatta, Barazzutti, Bertoucci e Zugarelli e con Nicola Pietrangeli capitano non giocatore. Oggi l’Italia ha ritrovato competitività con Sinner numero quattro al mondo e tanti altri giovani tennisti ai vertici, ma c’è sempre lo spauracchio serbo dietro l’angolo con un Djokovic che a 36 anni ne dimostra quindici di meno. Competizione da sempre sfortunata per gli azzurri se si considera anche la finale del 1998 con l'infortunio dell'allora miglior tennista italiano, Andrea Gaudenzi, e conseguente sconfitta contro la Svezia. L'anno scorso, invece, l'Italia venne fermata in semifinale nel doppio decisivo contro il Canada e anche lì un infortunio si mise di mezzo con Bolelli che dovette dare forfait. Ma prima di pensare alla Serbia, però, bisognerà sconfiggere l’Olanda.

Sommario

Squadra di assoluto livello quella dell’Italia, seppur priva di Matteo Berrettini. Oltre a Jannik Sinner, fresco numero 4 del mondo, ci saranno infatti Lorenzo Musetti, attuale numero 27 delle classifiche ma reduce da un 2023 non esaltante, Matteo Arnaldi, l’eroe della fase a gironi di Bologna e ora numero 44 al mondo, e Lorenzo Sonego, il lottatore da Davis, numero 47 Atp. Lo specialista del doppio sarà invece Simone Bolelli, numero 55 della disciplina. Il bolognese sarà privo del suo partner, ovvero quel Fabio Fognini escluso dai convocati per Malaga.

Passata la fase a gironi con qualche patema, sconfitta con il Canada poi vittorie contro Cile e Svezia, ora l’Italia affronterà nei quarti di finale l’Olanda. Sinner, numero uno azzurro, affronterà il migliore della selezione Orange che è Tallon Griekspoor, numero 23 del mondo, mentre Botic Van de Zandschulp sarà il secondo singolarista e affronterà uno tra Musetti, Arnaldi e Sonego a seconda della scelta che farà il capitano Volandri. Attenzione al doppio dove l’Olanda schiera il numero 5 al mondo Koolhof e ha in squadra anche il numero 18 Rojer. L’Italia punta su Simone Bolelli a cui sarà affiancato un singolarista tra gli altri quattro convocati. A sensazione sarebbe meglio chiudere i discorsi dopo i due singolari ed evitare il doppio (per passare il turno bisogna vincere due partire su tre). In caso di semifinale gli azzurri si ritroverebbero di fronte la vincente di Serbia, dove appunto c’è Djokovic, e Gran Bretagna, che ha in Cameron Norrie il suo miglior giocatore. Va da sé: se italiani e serbi si ritrovassero in semifinale toccherebbe ancora a Nole e Jannik affrontarsi da numeri uno delle rispettive selezioni.

Le Finals di Coppa Davis partiranno martedì 21 novembre con il primo quarto di finale tra Canada e Finlandia alle ore 16, poi mercoledì scontro tra Rep. Ceca e Australia alle 16, mentre l’Italia scenderà in campo giovedì 23 alle ore 10 contro l’Olanda. Infine, toccherà alla Serbia giovedì alle ore 16 chiudere i quarti contro la Gran Bretagna. Le semifinali sono poi previste per venerdì alle 16 e sabato alle 12 (qui eventualmente giocherebbe l’Italia), con la finale in programma domenica 27 alle ore 16. Tutto il torneo sarà in diretta su Sky Sport, mentre le partite degli azzurri saranno live anche in chiaro su Rai Due.

Leggi anche - Tennis, la scalata di Sinner verso l'Olimpo