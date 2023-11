MotoGp Valencia 2023: circuito e orari tv

Bologna, 22 novembre 2023 - Dopo una lunga ed estenuante stagione, il mondiale MotoGp si chiuderà domenica 26 novembre a Valencia nel tradizionale appuntamento finale nel gran premio della Comunitat Valenciana. Dei titoli delle tre classi solo quello Moto gp è ancora in lizza dato che Jaume Masia è campione in Moto 3 e Pedro Acosta in Moto 2. A giocarsi il mondiale nella top class sono ovviamente Pecco Bagnaia, su Ducati del team Lenovo, e Jorge Martin, che guida una Ducati Prima Pramac. Lo spagnolo arriva nel gran premio di casa con 21 punti di ritardo, frutto di una gara a Lusail in Qatar influenzata da un problema alla gomma posteriore. Martin si è lamentato molto nel post gara, quasi tirando in ballo un complotto per far vincere un italiano su moto italiana, o quantomeno dalla Spagna l’accusa sembra essere questa. Bagnaia è invece rimasto tranquillo e dopo i problemi del sabato, anche lui alla gomma posteriore, ha conquistato in prezioso secondo posto la domenica. Sono dunque 21 i punti di vantaggio con 37 a disposizione a Valencia tra i 12 della Sprint Race e i 25 della gara domenicale, ma con un arrivo a pari punti il titolo sarebbe di Bagnaia per un maggior numero di gare vinte.

Le combinazioni

Come detto, sono 21 i punti di vantaggio di Pecco Bagnaia con 37 a disposizione di Jorge Martin nell’ultimo weekend di Valencia: significa che il pilota italiano deve conquistarne almeno 16 per vincere il mondiale. E già al sabato con la Sprint Race ci sarebbe il primo match point, infatti sarebbe sufficiente a Bagnaia guadagnare 4 punti su Martin per laurearsi campione. La vittoria nella Sprint assegna 12 punti, per cui il titolo andrebbe a Bagnaia con il primo posto e il terzo di Martin, oppure con il secondo e il quinto dello spagnolo, o con il terzo di Pecco e il settimo di Jorge, fino al quinto posto di Pecco e il nono di Martin. Se Jorge dovesse finire davanti a Bagnaia, invece, tutto verrebbe ovviamente rimandato alla gara della domenica.

Circuito

Il Circuito de la Comunitat Valenciana è stato completato nel 1999 e nello stesso anno ha ospitato gare del Motomondiale e del Campionato motociclistico spagnolo. Il tracciato di Cheste ha diversi tracciati, si corre in senso antiorario con lunghezze variabili. Gli eventi della MotoGP si svolgono su un tracciato di 4 km composto da cinque curve a destra, otto curve a sinistra e un rettilineo di 876 metri. Sebbene la pista sia considerata piuttosto piccola, il complesso dei box contiene 48 garage mentre le tribune in stile stadio possono ospitare fino a 150.000 spettatori. Il layout del circuito, che consente di vederne tutte le parti da qualsiasi tribuna, contribuisce a creare un'atmosfera unica apprezzata sia dai piloti spagnoli che internazionali ed, essendo l'ultima gara della stagione, c'è sempre un'atmosfera di festa nel Gran Premio, che è stato votato miglior GP del 2005 dall’IRTA.

I precedenti

Si corre a Valencia dal 1999 e il primo vincitore in top class, all’epoca la 500, è stato il francese Regis Laconi. La prima vittoria italiana porta ovviamente la firma di Valentino Rossi nel 2003, successo poi bissato nel 2004, ma il tracciato valenciano è sempre stato ostico per il Dottore che ci perse anche un mondiale nel 2006, cadendo al tornantino e conseguente vittoria di Nicky Hayden, e quello molto discusso del 2015, con la sacra alleanza spagnola tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Per quanto riguarda i duellanti del mondiale 2023, Jorge Martin ci ha vinto due volte, la prima in Moto 3 nel 2017 e la seconda in Moto 2 nel 2020, mentre Pecco Bagnaia ha già vinto in Moto gp nel 2021.

Programma del weekend

Per quanto riguarda la Moto gp, l’evento più atteso, il programma inizierà il venerdì alle ore 10.45 con le Libere 1, poi alle 15 le Practice per l’acceso alla Q2, mentre il sabato Libere 2 alle 10.10, qualifiche a partire dalle 10.50 e Sprint Race alle 15. La gara della domenica è fissata alle 15 e sarà preceduta dalla gara Moto 3 alle 12 e dalla gara Moto 2 alle 13.15. Venerdì 24 novembre Moto 3 Libere 1 ore 9.00 Moto 2 Libere 1 ore 9.50 Moto gp Libere 1 ore 10.45 Moto 3 Libere 2 ore 13.15 Moto 2 Libere 2 ore 14.05 Moto gp Practice ore 15.00 Sabato 25 novembre

Moto 3 Libere 3 ore 8.40 Moto 2 Libere 3 ore 9.25 Moto gp Libere 2 ore 10.10 Moto gp Q1 ore 10.50 Moto gp Q2 ore 11.15 Moto 3 Q1 ore 12.50 Moto 3 Q2 ore 13.15 Moto 2 Q1 ore 13.45 Moto 2 Q2 ore 14.10 Moto gp Sprint Race ore 15.00 Domenica 26 novembre

Moto gp Warm up ore 10.40 Moto 3 Gara ore 12.00 Moto 2 Gara ore 13.15 Moto gp Gara ore 15.00

Orari tv

Come sempre tutto il fine settimana sarà trasmesso live a pagamento dai canali Sky Sport. Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport Moto gp, canale 208, saranno i riferimenti per poter vedere ogni singolo secondo del weekend valenciano. In streaming su Now Tv e Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, invece, sarà Tv 8 a occuparsi della trasmissione dell’evento. Al sabato ci sarà la diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint Race, mentre la domenica le gare saranno trasmesse in differita di un paio di ore con questi orari: gara Moto3 14:00, gara Moto2 15:20 e gara MotoGP 17:05. Tutto pronto dunque per assegnare il titolo mondiale 2023 tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin: l’italiano cerca il back to back dopo il mondiale 2022. Leggi anche - Moto gp, Bagnaia campione del mondo se...tutte le combinazioni