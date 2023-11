MotoGp, Bagnaia campione se... Ecco le combinazioni in vista di Valencia

Milano, 19 novembre 2023 – Il secondo posto alle spalle di Fabio Di Giannantonio (primo successo per lui in MotoGp) in Qatar deve far sorridere Francesco Bagnaia. E poco male per la vittoria sfumata a pochi giri dalla bandiera a scacchi. Nel finale, il ducatista ha rischiato di rovinare la gara (e forse il suo Mondiale) andando lungo dopo il tentativo di controsorpasso ai danni del connazionale. Invece, Pecco è riuscito a conquistare una seconda piazza che vale tantissimo, alla luce della brutta prestazione offerta da parte del rivale per il titolo iridato Jorge Martin, con lo spagnolo solo decimo al traguardo e adesso lontano 21 punti rispetto al campione in carica.

Si decide tutto a Valencia

Non resta che l'ultimo round a Valencia prima di scoprire chi si aggiudicherà il Mondiale 2023. al termine di un appassionante duello. Per confermare la corona, Bagnaia avrà a disposizione la Sprint Race di sabato 25 novembre e il Gran Premio di 24 ore più tardi. Ricordiamo che la prima assegna 12 punti al vincitore, mentre la gara della domenica 25. Il che significa che, al massimo, Martin potrà conquistare un bottino di 37 punti sul circuito di casa. In caso di doppio successo del nativo di Madrid, l'italiano dovrà quindi ottenere almeno 16 punti in tutto il weekend per difendere il titolo iridato. Se gli sfidanti finissero a pari punti infatti sarebbe il classe '97 a trionfare per un maggior numero di vittorie nei GP.

Le combinazioni

Pecco ha la chance di chiudere i giochi già sabato. In occasione della Sprint Race, dovranno verificarsi le seguenti condizioni: il torinese vince e Martin non va oltre il terzo posto; Bagnaia finisce secondo e l'iberico quinto; il nostro portacolori si piazza in terza posizione e lo spagnolo settimo; Bagnaia è quarto e Martin ottavo; l'italiano conclude quinto e il rivale nono; Bagnaia è sesto e Martin è decimo. In base poi al risultato della Sprint, si capiranno le combinazioni della domenica, se ancora il discorso sarà aperto. Quel che è certo è che il madrileno può prendersi il Mondiale esclusivamente domenica e che nella migliore delle ipotesi, si presenterà al via del Gran Premio con un ritardo di nove punti rispetto a Pecco. Ricordiamo che per la gara vengono assegnati i seguenti punteggi: 25 punti al primo; 20 al secondo; 16 al terzo; 13 al quarto; 11 al quinto; 10 al sesto; 9 al settimo; 8 all'ottavo; 7 al nono; 6 al decimo; 5 all'undicesimo; 4 al dodicesimo; 3 al tredicesimo; 2 al quattordicesimo; 1 al quindicesimo.

