Diretta MotoGp Malesia, Bagnaia in pole davanti a Martin e Alex Marquez. Sprint Race live alle 8

Sepang, 2 novembre 2024 - Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position del Gran Premio della Malesia di MotoGp. Il pilota della Ducati Lenovo ha fatto meglio del suo rivale nel mondiale, Jorge Martin (Ducati-Pramac), secondo. Il campione torinese ha anche stabilito il nuovo record della pista in 1'56"337 che gli è valso la quinta pole stagionale. Oltre a Martin, staccato di 0.216s, in prima fila anche Alex Marquez (Gresini Racing), in ritardo di 0"938. Sprint Race alle ore 8.

Practice

Il pilota Ducati ieri ha dominato le prime libere e dopo al Practice 1. Con il tempo di 1'57"679 ha rifilato 5 centesimi allo spagnolo Martin su Ducati Prima Pramac, caduto senza conseguenze a 2' dalla fine della sessione. Terzo Bastianini su Ducati a quasi 2 decimi dalla vetta, seguito da Vinales su Aprilia (+0"462). Quinto Alex Marquez su Ducati Gresini (+0"617), sesto Quartararo su Yamaha (+0"624). Settimo Morbidelli su Ducati Prima Pramac (+0"631), ottavo posto per Rins su Yamaha, nono Miller su Ktm e decimo Marc Marquez su Ducati Gresini. Nelle FP1 del mattino Pecco aveva fermato il cronometro a 1"58"795, davanti a Vinales e Bezzecchi.

Annullato il Gp di Valencia

Il Gp di Valencia della MotoGp è stato annullato. Una decisione attesa dopo il tragico nubifragio che ha messo in ginocchio diverse parti della Spagna. Il comunicato della Dorna: "La MotoGp non correrà a Valencia, ma per Valencia. Il campionato si impegnerà collettivamente per sostenere i fondi di soccorso già esistenti e garantire un impatto positivo collegato all'area nel modo migliore per le persone e le comunità di cui ha fatto parte da così tanto tempo. Gli sforzi inizieranno già durante il Gp della Malesia e continueranno in occasione dell'ultimo round del 2024, con una nuova sede e date che saranno annunciate non appena confermate. I tifosi di tutto il mondo, i piloti e il paddock meritano un finale sportivo per la stagione 2024, che possa dare un contributo fondamentale al sostegno delle comunità in cui corriamo. Ogni ulteriore informazione sul finale di stagione verrà confermata appena possibile"

Live