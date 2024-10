Orari MotoGp Malesia, Sky e Tv8: dove vedere live il Gran premio di Sepang

Sepang, 31 ottobre 2024 – Diciassette punti di ritardo, settantaquattro a disposizione. Pecco Bagnaia ha accorciato a Buriram il divario da Jorge Martin, ma è costretto a vincere sempre, cioè le due gare lunghe e le due sprint race tra Malesia e Valencia, e sperare che il rivale non faccia sempre secondo. Di fatto, Pecco ha bisogno di un mezzo passo falso di Jorge per avere una occasione all’ultimo Gp, dall’altra parte il pilota Pramac può gestire fino a un certo punto, ben sapendo che Marc Marquez ed Enea Bastianini possono dargli fastidio e togliergli qualche punto. Il favorito è Martin, soprattutto per il vantaggio che gli consente sempre di arrivare subito alle spalle di Bagnaia e di vincere ugualmente il mondiale. Il prossimo appuntamento, con annessa sfida tra i due, sarà nell’imminente weekend di Sepang in Malesia dove Bagnaia proverà a fare doppietta per mettere pressione a Martin in vista dell’ultimo appuntamento a metà novembre in quel di Valencia. Di contro, l’attuale leader del mondiale conquisterebbe matematicamente il titolo se uscisse da Sepang con 38 punti di vantaggio dato che a Valencia ne rimarrebbero solo 37 a disposizione (25 gara lunga e 12 Sprint Race).

Circuito

Costruito appositamente per la velocità e per le gare più emozionanti, il Circuito Internazionale di Sepang, in Malesia, è uno dei migliori al mondo. Il complesso di 2.300 acri, che ospita anche un hotel, un centro commerciale, un campo da golf e altre strutture sportive, è costato circa 50 milioni di sterline ed è stato costruito in soli 14 mesi, ospitando il suo primo Gran Premio nell'aprile 1999 e stabilendo lo standard per i circuiti di gara di tutto il mondo. Con quattro curve lente che seguono due lunghi rettilinei e dieci curve a media e alta velocità, l'ampio tracciato è particolarmente favorevole alle manovre di sorpasso e allo spettacolo. Uno dei giri più lunghi della MotoGp è reso ancora più estenuante per i piloti dal caldo intenso e dall'umidità. Sepang si trova a circa 50 km a sud della città di Kuala Lumpur.

Precedenti

Si corre a Sepang dal 1999, quando vinse Kenny Roberts jr su Suzuki, primo trionfo di due consecutivi. Poi sono arrivati gli italiani, che hanno vinto sei volte di fila in top class dal 2001 al 2006 grazie Vale Rossi (quattro vittorie), Max Biaggi e Loris Capirossi. In totale, il Dottore ha vinto sei volte a Sepang, l’ultima nel 2010. Successivamente, la Malesia è diventata terra di conquista spagnola con Daniel Pedrosa, tre vittorie (2012, 2013, 2015), Marc Marquez, due successi, e Maverick Vinales, tuttavia gli italiani sono riusciti a imporsi con Andrea Dovizioso nel 2016 e nel 2017 e con Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini nel 2022 e nel 2023. Jorge e Pecco come sono andati un anno fa? In Sprint Race Martin ha chiuso secondo davanti a Bagnaia, mentre in gara lunga ha vinto la bestia su Alex Marquez, Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Insomma, appare un tracciato equilibrato per entrambi.

Programma del weekend

Ancora orari mattutini in Italia sui weekend asiatici. La MotoGp scende in pista con le prime libere alle 3.45 della notta tra giovedì e venerdì, poi le Practice alle ore 8. Passando al sabato, si parte alle 3.10 con le Practice 2, a seguire le qualifiche con Q2 alle 4.15 e a chiusura di giornata malese la Sprint Race alle ore 8 del mattino in Italia. Per quanto riguarda la domenica, le gare partiranno alle ore 5 con la Moto 3, poi alle 6.15 con la Moto 2 e ancora alle 8 con la MotoGp.

Venerdì 1 novembre

Ore 2 Moto 3 Free Practice

Ore 2.50 Moto 2 Free Practice

Ore 3.45 MotoGp Free Practice 1

Ore 6.15 Moto 3 Practice 1

Ore 7.05 Moto 2 Practice 1

Ore 8 MotoGp Practice

Sabato 2 novembre

Ore 1.40 Moto 3 Practice 2

Ore 2.25 Moto 2 Practice 2

Ore 3.10 MotoGp Free Practice 2

Ore 3.50 MotoGp Q1

Ore 4.15 MotoGp Q2

Ore 5.50 Moto 3 Q1

Ore 6.15 Moto 3 Q2

Ore 6.45 Moto Q1

Ore 7.10 Moto 2 Q2

Ore 8 MotoGp Sprint Race

Domenica 3 novembre

Ore 3.40 MotoGp Warm up

Ore 5.00 Moto 3 Gara

Ore 6.15 Moto 2 Gara

Ore 8 MotoGp Gara

La situazione in classifica

Situazione abbastanza chiara in classifica. Martin ha 17 punti di vantaggio e se uscisse con 38 di margine su Pecco da Sepang sarebbe aritmeticamente campione del mondo, perché in caso di parità vincerebbe l'italiano. A Bagnaia, invece, non basterà vincere tutte le gare rimaste (due sprint e due gp), perché conquisterebbe 74 punti andando a 510 in classifica, ma se Martin facesse sempre secondo ne farebbe 58 (40 nelle due gare lunge e 18 nelle due sprint) per arrivare a 511, trionfando dunque di un solo punto.

Dove vederlo in tv

Penultimo appuntamento del mondiale assolutamente da non perdere nella prima mattina italiana. Tutto live sui canali Sky Sport, tra Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport MotoGp, canale 208. In streaming su Sky Go e Now Tv. Telecronache di Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto Gp. In chiaro su Tv8 live le qualifiche e la sprint race del sabato, mentre le gare domenicali andranno in differita con questi orari: Moto 3 alle 11, Moto 2 alle 12.15 e MotoGp alle 14.