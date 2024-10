MotoGp Malesia, Bagnaia: “Qui sempre veloci, dobbiamo rimanere concentrati”

La MotoGp fa tappa in Malesia. Dopo Phillip Island e Buriran, sarà infatti il Sepang Interational Circuit a ospitare l’ultimo Gran premio fuori dall’Europa, prima del gran finale a Valencia in programma dal 15 al 17 novembre.

Lo storico Ducati in Malesia

Nelle passate edizioni, in Malesia la Ducati ha trionfato in sette occasioni, nelle più recenti, quelle del ‘22 e ‘23, furono infatti rispettivamente Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini ad avere la meglio a Sepang. L’attuale campione in carica, dopo la vittoria ottenuta sul bagnato in Thailandia, arriva determinato a recuperare ulteriori punti sull’attuale leader della classifica del Motomondiale Jorge Martin.

Le dichiarazioni di Bagnaia

"Non avevo mai vinto una gara sul bagnato, perciò, il successo della scorsa settimana è stato sicuramente importante, anche in vista di un altro weekend dove il meteo sarà imprevedibile. Questo fine settimana correremo in Malesia. Sepang è una pista dove negli ultimi anni siamo sempre stati veloci, ma anche i nostri rivali saranno sicuramente competitivi. Ora più che mai sarà importante rimanere concentrati e dare il massimo in ogni sessione", ha dichiarato Bagnaia.