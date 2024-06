Diretta Motogp Mugello 2024: trionfa Bagnaia. Bastianini infila Martin all’ultima curva ed è secondo. La nuova classifica piloti

Barberino del Mugello, 2 giugno 2024 – Tripletta Ducati al Mugello. L’inedito azzurro di Francesco Bagnaia illumina il Mugello. Il pilota piemontese vince il Gran Premio d’Italia di Motogp davanti all’altra Ducati Ufficiale di Enea Bastianini che infila Jorge Martin all’ultima curva, relegando il leader del mondiale del team Pramac all’ultimo gradino del podio. Quarto Marc Marquez. Con questo successo il pilota italiano si avvicina in classifica al leader Martin: 171 i punti dello spagnolo, 153 quelli di Bagnaia. Per Pecco è la terza vittoria consecutiva al Mugello, un tris che non si vedeva da oltre dieci anni. Prossima sfida in Olanda il 30 giugno.

La gara

Partito quinto a causa di una penalizzazione di 3 posti in griglia rimediata durante le prove del venerdì, Bagnaia ha preso subito il comando della corsa e non l'ha più mollato, portando alla vittoria la Ducati 'National edition' che era stata preparata per celebrare la Festa della Repubblica: carene con inserti blu, bianco, oro e tricolori come omaggio all'Italia e come augurio per le Nazionali attese dagli Europei di calcio e dalle Olimpiadi di Parigi. Stessi colori anche per le tute di Bagnaia e Bastianini.

Sommario

La gara in diretta

Il colombiano David Alonso (CF Moto), con il tempo di 21'17"796 taglia il traguardo davanti a tutti in Moto3. Alle sue spalle l'olandese Collin Veijer (Husqvarna) di 142 millesimi. Terzo posto per il giapponese Ryusei Yamanaka (Ktm, +1"253), quarto Taiyo Furusato (Honda, +1"700), quinto lo spagnolo David Munoz (Ktm, +5"399), sesto Ivan Ortola (Ktm, +12"556) caduto e rialzatosi all'ultimo giro. Ottimo il settimo posto di Luca Lunetta (Honda, +13"839). Adrian Fernandez (Honda) chiude ottavo a 13"971, nono Jacob Roulstone (GasGas, +14"099) e decimo Matteo Bertelle (Honda, +14"106). Gara condizionata da una bandiera rossa per un incidente tra Farioli e Zurutuza con il pilota basco che ha avuto la peggio ed e' stato portato al centro medico del circuito con un trauma alla schiena e un forte colpo alla spalla. La direzione medica della pista ha tranquillizzato tutti sulle condizioni del pilota.

Dopo i ritardi accumulati con la Moto3, la Direzione della Corsa del Mugello ha deciso di ridurre da 19 a 12 i giri della Moto2 che, è stata una sorta di Sprint Race ma assegnato i punti completi. Ha vinto l’americano Joe Roberts, al suo primo successo stagionale, secondo in questa categoria, che ha battuto gli spagnoli Manuel Gonzalez (Kalez - team Gresini) e Alonso Lopez (Speedup racing). 4/o si è piazzato il leader del campionato, lo spagnolo Sergio Garcia (Mt Helmets - Msi).

Primo degli italiani è giunto il piemontese Celestino Vietti (Ktm Ajo), mentre la wild card Mattia Pasini (team Ciatti Boscoscuro), partito 7/o, è caduto all'ultimo giro mentre era in 12/a posizione. Alla luce di questo risultato, Garcia mantiene la testa del campionato con 112 punti, maRoberts si avvicina a sole 7 lunghezze di ritardo.

Resta in prognosi riservata Lukas Tulovic, pilota tedesco coinvolto ieri mattina in un incidente nel corso del primo giro di gara 1 di MotoE. Portato in elicottero al policlinico fiorentino di Careggi, è ricoverato in condizioni stabili. Sempre da quanto appreso Tulovic nella caduta ha riportato un politrauma.