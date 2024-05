Perché la Ducati sarà azzurra al Mugello: speciale livrea per il Gran premio d’Italia di MotoGp

Bologna, 28 maggio 2024 – Ducati azzurra al Mugello per il Gran premio d’Italia di MotoGp. Domenica 2 giugno, giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica, le Desmosedici GP-24 del campione del mondo Francesco Bagnaia e di Enea Bastianini scenderanno in pista sin dal warm up con una livrea speciale caratterizzata dal colore azzurro, con dettagli in blu, bianco e oro: un omaggio alle nazionali italiane dello sport.

Tutti i componenti del Ducati Lenovo Team vestiranno la maglia azzurra, mentre i due piloti indosseranno una tuta con la stessa colorazione della moto.

Perché la Ducati sarà azzurra al Mugello

"Le nazionali azzurre regalano emozioni a milioni di italiani e noi sentiamo di fare lo stesso durante i weekend di gara, rappresentando il nostro Paese sui circuiti di tutto il mondo – le parole di Mauro Grassilli, direttore sportivo, marketing e comunicazione di Ducati Corse –. In occasione del Gp di casa al Mugello abbiamo dunque scelto di creare un legame tra la passione rossa che ci contraddistingue in pista e il colore azzurro che ci unisce nello sport".

L'appuntamento con la MotoGp al Mugello dà il via a un periodo molto atteso da tutti gli appassionati sportivi, che nel giro di pochi settimane si ritroveranno a sostenere la nazionale di Spalletti a Euro 2024 (dal 14 giugno al 14 luglio) e gli italiani protagonisti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (dal 26 luglio all’11 agosto).