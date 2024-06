Doppietta Ducati al Mugello, Domenicali si emoziona: “Troppo bello con i colori azzurri”

Mugello, 2 giugno 2024 - La festa di tutti gli italiani, la festa della Repubblica e anche la festa Ducati al Mugello. Il Gran premio d’Italia ha vissuto il tripudio dell’uno due con Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini davanti al pubblico di casa. Il campione del mondo ha comandato dall’inizio alla fine la gara, non dando mai modo a Jorge Martin di attaccarlo, e trionfato alla Valentino Rossi accorciando a 18 punti di ritardo in classifica dallo spagnolo. Superlativo il campione del mondo che, partito quinto, è riuscito subito a prendersi la testa per non lasciarla più. Maggiore bagarre per Enea Bastianini che è stato terzo a lungo, poi Marc Marquez lo ha sopravanzato, ma il portacolori Lenovo, su Ducati azzurra proprio per celebrare il 2 giugno, ha reagito e, all’ultima curva, ha superato pure Jorge Martin per un incredibile secondo posto.

Domenicali: “Che emozione”

Esplosione di gioia in casa Ducati che per il Gran premio d’Italia ha varato una colorazione azzurra al posto del tradizionale rosso, in omaggio alla Festa della Repubblica, celebrata nel modo migliore con la doppietta che ha fatto impazzire il Mugello, e alla nazionale italiana che tra poco giocherà gli Europei. Grande emozione in casa Ducati, capace di piazzare i primi due piloti del team ufficiale e poi anche Martin e Marquez in terza e quarta posizione. Ma il peso specifico di una doppietta italiana in casa è esponenziale. Lo ha sottolinea l’amministratore delegato Claudio Domenicali a Sky Sport subito dopo la gara: “Sono molto emozionato perché vincere con la moto colorata di azzurro è qualcosa di speciale - le sue parole - Vedere Pecco ed Enea primo e secondo è una grande emozione, bravi tutti. E’ tutto troppo bello”. Nonostante 35 anni di corse, Domenicali si emoziona ancora di fronte a successi del genere. Ducati, di azzurro, prima e seconda nel giorno del 2 giugno Festa della Repubblica Italiana. Che domenica: “Ancora, dopo 35 anni, le doppiette mi fanno effetto - ha proseguito un commosso Domenicali - Il bello di questo sport è che coinvolge e c’è tanta passione. Portare a casa una doppietta con due piloti italiani è incredibile e solo un regista straordinario poteva scrivere una sceneggiatura così. Abbiamo omaggiato la nazionale con i colori azzurri e abbiamo fatto qualcosa di magnifico”. Tripudio azzurro davanti agli spagnoli. La classifica inizia a sgranarsi, Jorge Martin è in testa ma ora solo con 18 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia, mentre Marc Marquez è terzo con 35 di ritardo davanti a Enea Bastianini quarto a 57 punti di distanza. La prima non Ducati è la Gas Gas di Pedro Acosta con 70 lunghezze da Martin, poi Maverick Vinales su Aprilia distanziato di 71 punti. Ora si prosegue lunedì 3 giugno con i test ufficiali, sempre al Mugello, poi quasi un mese di pausa per andare ad Assen in Olanda dal 28 al 30 giugno.

