Espargaro la chiave di Martin in Aprilia: “Felice sia lui a guidare la mia moto”

Bologna, 11 giugno 2024 – Un fine settimana in altalena per Jorge Martin al Mugello. Al giovedì sembrava fatto il suo passaggio sulla Ducati rossa, di fatto il suo sogno e la sua richiesta, ma il no di Marc Marquez a Pramac ha costretto Ducati a una scelta. Ed è stata verso l’otto volte campione del mondo. Sarà Marquez a diventare compagno di Pecco Bagnaia, una notizia presa e comunicata dopo il gran premio d’Italia e che ha gettato nello sconforto Martin, che ha cercato in tutti i modi di dimostrare il suo valore con i galloni di vice campione del mondo 2023 e attuale leader della classifica. Non è bastato. Così, per Martin si è trattato di trovare subito un’altra strada, un altro team ufficiale e l’amico Aleix Espargaro è stato decisivo.

Aleix ha portato Martin in Aprilia

Aleix e Jorge sono grandi amici. Il piccolo Martin spesso è stato svezzato e ospitato da Espargaro e questo legame è rimasto intatto nel tempo. Aleix ha deciso di lasciare le corse a fine stagione per dedicarsi al ruolo di tester, così la sella della sua Aprilia si è liberata per il 2025 e la mancata promozione di Martin in rosso ha fatto il resto. E' stato un attimo per Aleix 'consigliare' a Massimo Rivola di puntare sul pilota Ducati Pramac. In una notte, dopo il sì di Colaninno, è stata sancita la fumata bianca e la firma. Martin, che era rimasto molto deluso dalla scelta di Ducati, ha immediatamente ritrovato il sorriso, perché va in una moto ufficiale, competitiva e in costante miglioramento grazie agli investimenti dell'azienda. Lo spagnolo può fare bene a Noale: "Jorge era triste per la scelta di Ducati, ma ora è felice – le parole di Espargaro riportate da motorsport.com - Voglio bene a lui e all'Aprilia e per me è motivo di felicità sapere che guiderà la mia moto il prossimo anno. Troverà a Noale quello di chi ha bisogno e diventerà un idolo. L'ho visto molto emozionato per la scelta". Intanto, c'è una stagione da finire per Espargaro che vuole salutare Aprilia con risultati di prestigio, magari una ultima vittoria. Ci sono due tracciati a cui Aleix guarda con fiducia: "Sono molto concentrato perché vorrei salutare Aprilia con una vittoria, sarebbe fantastico. Ci proverò. Assen e Silverstone sono circuiti buoni per noi e la moto è buona. Nelle ultime gare non siamo riusciti a fare ciò che ci aspettavamo ma spero di vincere di nuovo e la stagione è ancora lunga". E proprio a Silverstone, in occasione dell'anniversario dal primo mondiale, sono 75 anni, Dorna chiederà ai team di utilizzare livree speciali e retrò per celebrare l'inizio di tutto che si risale al 1949. Sempre a Silverstone, nel 2020, la F1 celebrò il settantesimo anniversario del mondiale di Formula 1.