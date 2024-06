Marquez e il passaggio in Ducati ufficiale: “Per il titolo servono le stesse armi”

Bologna, 6 giugno 2024 – Marc Marquez in lotta per il titolo, sia quest’anno ma soprattutto l’anno prossimo. L’otto volte campione è in scia in classifica a Jorge Martin e Pecco Bagnaia e dalla prossima stagione salirà su una Ducati ufficiale e nel team ufficiale. La scelta di Borgo Panigale ha premiato lui a discapito di Jorge Martin ed Enea Bastianini, con il primo che ha firmato con Aprilia e il secondo che andrà agli austriaci di KTM. Marquez ha sempre chiesto una moto ufficiale, tanto da rifiutarla con Pramac per andare direttamente nel team rosso. Ducati lo ha accontentato anche se questo ha significato l’addio al vice campione del mondo e attuale leader della classifica. L’annata in Gresini ha ridato a Marquez autostima, consapevolezza e gioia, tutto finalizzato al ritorno ai vertici.

Marquez: “Punto al titolo”

Dopo le prime parole rilasciate in seguito all’ufficializzazione da parte di ducati, Marc Marquez ha effettuato a Cadena Der la sua prima intervista pubblica dopo il passaggio in rosso dal 2025. Emerge l’ambizione del pilota di Cervera che ha ottenuto in Gresini un ritorno evidente alla competitività e con la Ducati ufficiale pensa di poter tornare in lotta per il titolo. Vuole le stesse armi di Bagnaia per giocarsela e ora la gestione dei due sarà un affare di Gigi Dall’Igna. Marquez ha detto no a Pramac per salire in rosso, costringendo così Jorge Martin a traslocare: “Se devi vincere deve avere le stesse armi. Io non le ho. Non è una scusa e sto dimostrando di essere competitivo e se sono in Ducati è grazie a Dall’Igna”. Marquez punta al bersaglio grosso, il nono titolo per eguagliare Rossi, e con una moto ufficiale a disposizione si sente in grado di farcela. Quest’anno guida una moto 2023 ed è performante: tutto lascia pensare che con la moto aggiornata possa andare ancora più forte. “Gli ingegneri Ducati stanno vedendo la mia progressione con la moto 2023 e credo che questo abbia avuto un peso”, le parole di Marquez sulla decisione che lo porterà nel team ufficiale 2025 - "L’obiettivo è lottare per il titolo e spero di vincere una gara già quest’anno. Ho imparato a non avere l’ossessione perché se pensi solo alla vittoria poi cadi”. E Gigi Dall’Igna che ne pensa? Una coppia Bagnaia-Marquez aumenta le possibilità di vincere ancora il mondiale, ma sicuramente la gestione sportiva dovrà essere calibrata: “Sullo sviluppo della moto non sono preoccupato perché non guardiamo un solo pilota e Marquez ci sta già aiutando, sono più preoccupato della gestione sportiva perché oggi il clima in Ducati è meraviglioso e l’obiettivo è averlo anche il prossimo anno”. I due piloti migliori sulla moto migliore, ma entrambi vorranno vincere e già a Jerez si sono viste le prime sportellate. Non sarà facile tenere due galli nello stesso pollaio. Prossima puntata della stagione ad Assen dal 28 al 30 giugno.

