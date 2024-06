Marquez in Ducati, è ufficiale: “Una grande emozione”. Super coppia con Bagnaia

Bologna, 5 giugno 2024 – Ora è ufficiale: Marc Marquez sarà il compagno di Pecco Bagnaia in Ducati dalla prossima stagione. Lo ha reso noto il team di Borgo Panigale. L’otto volte campione del mondo prenderà il posto di Enea Bastianini.

"Marquez si unirà al Ducati Lenovo Team con un contratto biennale insieme a Pecco Bagnaia per le stagioni 2025-26. Benvenuto Marc” scrive il team.

Marquez: “Sono molto felice”

"Sono molto felice di poter vestire il colore rosso della squadra ufficiale di Ducati in MotoGp nella prossima stagione - il commento di Marc Marquez -. Praticamente dal primo contatto con la Desmosedici Gp mi sono divertito a guidarla e mi sono adattato subito bene. Da quel momento ho capito che il mio obiettivo era dover proseguire su questa strada, continuare a crescere e passare nella squadra dove Francesco Bagnaia si è laureato campione del mondo per due anni di fila. Sono veramente felice di poter compiere questo grande passo a partire dal 2025 e grato della fiducia che Ducati ha riposto in me. Infine, voglio ringraziare Nadia, Carlo, Michele e tutta la famiglia del Gresini Racing per avermi aperto la porta della loro squadra in un momento delicato della mia carriera. Ora continueremo a divertirci e dare il massimo in quello che resta dell'attuale stagione, che è la mia priorità in questo momento".

Dall’Igna: “Marc talento indiscutibile”

"Prima di tutto voglio ringraziare sia Enea Bastianini che Jorge Martin per il lavoro svolto con noi negli ultimi anni e auguro loro il meglio per il futuro - le parole di Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse -. In questa stagione stanno veramente dimostrando di aver raggiunto un livello incredibile e siamo sicuri che lotteranno per il titolo mondiale fino alla fine. Decidere il nuovo compagno di squadra di Bagnaia nel Ducati Lenovo Team non è stato facile in quanto avevamo una lista di piloti veramente forti. La nostra scelta è ricaduta su un talento indiscutibile come Marc Marquez".

Conclude Dall’Igna: “In poche gare è riuscito ad adattarsi perfettamente alla nostra Desmosedici Gp e la sua innata ambizione lo spinge a crescere continuamente. Nel box avremo due piloti che insieme arrivano a sommare ben 11 titoli mondiali e poter contare sulla loro esperienza e maturità sarà prezioso anche per la nostra crescita".