Incidente fra Bagnaia e Marquez a Portimao: la sfida finisce nella ghiaia. Pecco: “Non ci saranno conseguenze”

Portimao, 24 marzo 2024 – Due giri di scintille, con Marc Marquez alle costole del campione del mondo Pecco Bagnaia. Va in scena uno scontro fra titani, poi il sorpasso ‘killer’: lo spagnolo si avvicina, passa all’interno, l’incrocio di traiettorie è fatale, con la linea del pilota numero 93 che si allarga un po’ e le moto che si scontrano, proiettando i piloti a terra. Un incidente per il quale come afferma il numero 1 Ducati “non ci sarann oconseguenze”, ovvero provvedimenti dalla Direzione gara.

Accade a pochi giri dalla fine. Finiscono a terra in due Pecco e Marc, alla prima vera schermaglia fra compagni di marchio per aggiudicarsi il quarto posto. Difficile stabilire di chi possa essere la colpa, al momento è considerabile un semplice incidente di gara fa il due volte iridato e il sei volte vincitore del titolo MotoGp. A decidere sarà la Direzione gara, un compito decisamente spinoso, considerando che il numero 1 della Rossa si è dovuto ritirare, mentre la stella del Gresini Racing ha chiuso fuori dalla zona punti. Prevista una pioggia di polemiche.

Una caduta che non ci voleva per il campione della Ducati, che perde l’occasione di conquistare punti importanti, mentre il suo principale contendente - sempre sulla moto di Panigale –, conquista il Gran premio e ha l’occasione di iniziare una mini fuga, visto lo zero di oggi nella casella del pilota torinese.

Al termine della gara entrambi i piloti si sono presentati – assieme ai loro team manager –, in Direzione gara per discutere di quanto accaduto e poi il responso

La delusione di Pecco

"Ero partito bene – ha detto il pilota Ducati -, ma ho sbagliato la scelta della linea. Nei primi giri ho tentato di superare Bastianini, ma poi avevo poco grip ‘dietro’ e perdevo qualcosa".

È caduto nel finale anche Maverick Vinales, quando era secondo con l'Aprilia a un giro dalla bandiera a scacchi.

La classifica della MotoGp, Martin vola in testa

Grazie alla vittoria e alla caduta e conseguente ritiro di Bagnaia, Martin vola in testa al Mondiale MotoGp con 60 punti. Ha un vantaggio di 18 punti su Brad Binder, oggi quarto, di 21 su Bastianini e di 23 su Bagnaia.

Le posizioni dalla quinta alla decima del gran premio sono state occupate da Jack Miller, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Aleix Espargarò, Miguel Oliveira e Fabio Di Giannantonio.