MotoGp Portimao 2024, trionfa Martin. Patatrac Bagnaia: fuori dopo incidente con Marquez. La nuova classifica piloti

Portimao, 24 marzo 2024 – Jorge Martin su Ducati Pramac vince il Gp di Portimao, secondo appuntamento della Motogp 2024. Ma a fare notizia è forse più l’incidente tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez tre giri dalla fine della Gran Premio. Marquez va largo in curva, poi stringe. La Ducati di Bagnaia prende l’interno e il contatto è inevitabile, così come la carambola. I due si rialzano, Marquez riparte ma è fuori dalla zona punti. Pecco rientra ai box. Nell’ultimo giro nuovo colpo di scena: Vinales, ormai sicuro del secondo posto, scivola ed esce di scena. Ne approfitta quindi Martin che chiude davanti a tutti una gara dominata dall’inizio alla fine, secondo Enea Bastianini su Ducati ufficiale e terzo Perdo Acosta su Ktm. Poi Binder e Jack Miller. In classifica piloti Martin tenta già una mini fuga, toccando quota 60 punti. Dopo l’errore che gli è costato la vittoria nella Sprint Race di sabato, terminata al quarto posto, il campione del mondo della Ducati incassa un altro duro colpo e ora deve inseguire a 23 punti da dallo spagnolo. Nella classifica piloti secondo è ora Binder a 42 punti, poi Bastianini a 39 e appunto Bagnaia a 37.

La griglia di partenza

Prima fila: Bastianini, Vinales, Martin

Seconda fila: Bagnaia, Miller, Bezzecchi

Terza fila: Acosta, M. Marquez, Quartararo

Quarta fila: Binder, Rins, A. Marquez

Quinta fila: Espargaro, Di Giannantonio, Oliveira

Sesta fila: R. Fernandez, Morbidelli, A. Fernandez

Settima fila: Zarco, Mir, Nakagami

Ottava fila: Marini

