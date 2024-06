Moto Gp, Cecchinello su Ducati-Marquez: “Scelta per i mercati orientali”

Bologna, 27 giugno 2024 – C’è grande curiosità verso il 2025 e per la scelta di Ducati di promuovere Marc Marquez nel team ufficiale a discapito di Jorge Martin. Una mossa per certi versi a sorpresa, che ha prodotto l’uscita sia dello spagnolo ma anche degli italiani Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Sorpresa per tanti, non per Lucio Cecchinello, il manager del Team LCR da tanti anni al fianco di Honda come squadra satellite. E più che al lato tecnico si sarebbe guardato a quello commerciale. Questa la spiegazione di Cecchinello sulla decisione di Ducati: sfondare nel mercato asiatico.

Cecchinello: "Mercati europei in difficoltà, si punta all’Asia”

Per Lucio Cecchinello la scelta di promuovere Marc Marquez non è stata basata tanto su una questione tecnica e cioè di comporre una coppia ‘imbattibile’ con Pecco Bagnaia, ma quanto con una motivazione commerciale per cercare di sfondare nei mercato asiatici. Con l’Europa in contrazione sulle vendite di moto, secondo Cecchinello, Ducati ha cercato una opzione per aprirsi ad altri mercati. Questo il suo pensiero riportato da Motorsport.com: “La scelta di Ducati non mi ha sorpreso – le parole di Cecchinello – Il merito della moto rossa era tutto per Martin, ma stiamo parlando di una azienda che deve vendere moto e un pilota come Marquez è conosciuto in tutti i mercati”. Insomma, un occhio alla pista, certo, ma anche alle possibile entrate e vendite di moto, aspetto che Marquez potrebbe agevolare in Asia dopo i tanti anni passati in Honda: “Il potenziali commerciale nei mercati asiatici è maggiore – ancora Cecchinello – Quindi non mi sorprende sia stato scelto un otto volte campione del mondo anche se il futuro è dalla parte di Jorge Martin”. Allora, una decisione più dell’Ad Domenicali rispetto all’ingegner Dall’Igna? Per Cecchinello sì: “E’ stata sicuramente una decisione difficile per Ducati ma il direttore Domenicali avrà fatto i suoi calcoli”, la risposta del manager di LCR. Ma questa promozione di Marquez ha fatto perdere tre piloti di talento a Ducati. Il pensiero di Cecchinello: “Insisto sul fatto che comandi Domenicali e non Dall’Igna, i mercati Europei sono in forte difficoltà e le vendite di Ducati in Italia ne hanno risentito. Il direttore deve vendere moto e l’aspetto commerciale sono sicuro abbia influito”. Le difficoltà, tuttavia, sono anche in casa Honda dove i risultati sono oltremodo deludenti. Cecchinello guarda al futuro con ottimismo: “Honda ha cambiato modo di lavorare nei mesi scorsi e ci sono grandi sforzi per tornare competitivi. Resto ottimista”. Poi c’è il contratto da rinnovare per LCR: “Siamo in scadenza ma stiamo lavorando al rinnovo. Yamaha? Non mi ha mai chiamato”. Da venerdì a domenica, intanto, si torna a gareggiare con il gp di Olanda con Sprint Race sabato alle 15 e gara lunga domenica alle 14. Tutto in diretta su Sky e TV8.

