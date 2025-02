Moto Gp 2025, Nieto: “Tra Marquez e Bagnaia c’è fiducia, ma quando lotteranno per il titolo…”

Bologna, 20 febbraio 2025 – Per ora la convivenza sta andando bene. L’obiettivo è sviluppare la moto e renderla più veloce della 2024, ma quando i punti cominceranno a contare cosa succederà tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez? Oggi il target è comune: lavorare assieme per confermare Ducati miglior moto al mondo, tuttavia la stagione potrebbe dipanarsi con un duello mondiale interno e a quel punto come saranno i rapporti tra i due? Su questo si gioca la stagione 2025. Marquez e Bagnaia riusciranno a giocarsi il titolo rimanendo in buoni rapporti? Difficile per Pablo Nieto, team manager di Pertamina VR 46.

Nieto: “Oggi tutto va bene, ma dopo…”

I pronostici sono tutti indirizzati per Marc Marquez e Pecco Bagnaia come i principali pretendenti al titolo Moto gp 2025, ma i due sono compagni di squadra, condividono il box e, per ora, anche le informazioni per migliorare la moto. Viene da chiedersi se il rapporto resterà buono anche nella seconda parte di stagione, quando si andrà a decidere il mondiale e i due potrebbero essere sulla stessa barca, ma da rivali. Nieto, team manager di VR 46, non è convinto del fatto che i rapporti tra i due rimarranno buoni: alla fine vince uno solo. Questo il suo pensiero a GPOne: “Credo sia difficile avere un rapporto quando si lotta per un titolo mondiale – le sue parole – Ora i due si fidano e a inizio stagione è normale, ma se entrambi dovessero essere in lotta per il campionato penso che il rapporto non sarà più così sereno. Non vorrei essere nei panni di Tardozzi, ma mi piacerebbe avere entrambi i miei piloti in lotta per il mondiale”. Di sicuro, Marquez con la moto ufficiale può giocarsi il nono titolo iridato della carriera, eguagliando Valentino Rossi. Nieto è sicuro: Marc sarà della partita. “Non lo conosco dall’interno, ma sappiamo che è un pilota forte e sarà un riferimento in questa stagione. Lotterà per il mondiale”, la sicurezza di Nieto.

E Bagnaia invece? È reduce dalla sconfitta contro Jorge Martin e quest'anno Ducati gli ha messo in casa il rivale più scomodo. Per Nieto sarà fondamentale per Pecco credere ancora in se stesso e nelle sue capacità: "La sua forza è l'autostima, questo fa la differenza – la chiosa del team manager – Deve continuare a credere in se stesso e continuare con questa mentalità. In ogni stagione ci possono essere momenti positivi e negativi, ma un pilota deve sempre avere la sua mentalità". Il primo duello tra pochi giorni, quando con le prime libere di venerdì 28 febbraio partirà il weekend del gp di Thailandia. Come sempre, sabato la sprint race e domenica la gara lunga. Manca davvero poco, l'attesa è finita. La stagione dei motori sta per partire. Spettacolo assicurato.