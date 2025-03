MotoGp Argentina, Marquez il più veloce nelle libere. Bagnaia in difficoltà

Termas de Rio Hondo, 14 marzo 2025 – Ancora Marc Marquez. Il gran premio di Argentina riparte sul solco di Buriram, con il numero 93 capofila e sempre con margine sui rivali. Sue entrambe le sessioni di libere e con il record della pista nelle Practice per l’accesso alla Q2. Pecco Bagnaia conferma invece un feeling tutto da trovare con la nuova moto, ma è riuscito quantomeno ad accedere alla Q2 anche se sul passo gara deve recuperare 3-4 decimi dallo spagnolo. Bene Di Giannantonio e in generale le Ducati con i primi tre posti, ma c’è anche Bezzecchi su Aprilia.

Marquez subito forte

Prima sessione di libere con cielo nuvoloso, temperature fresche dopo la pioggia del mattino con Moto 3 e Moto 2 con pista bagnata. Non facile trovare il feeling immediato, infatti i piloti sono andati migliorando nel corso della sessione con miglior tempo assoluto di Marc Marquez, subito a suo agio sul tracciato argentino, in 1’38”937 e seguito a breve distanza a Johann Zarco, staccato di appena 26 millesimi. Dietro ritardi più ampi con Alex Marquez terzo a 271 millesimi, poi un buon Franco Morbidelli quarto a 417 millesimi in un terzetto di italiani con Marco Bezzecchi quinto e Luca Marini sesto su una Honda in risalita. La prima Yamaha è stata quella di Prima Pramac di Jack Miller settimo a 702 millesimi, poi a completare la top ten la KTM di Vinales, l’altra Honda di Mir e infine Pedro Acosta. Subito grandi difficoltà per Pecco Bagnaia, soprattutto in staccata, con un ritardo cospicuo a 1”351 in sedicesima posizione.

Nella seconda sessione pista migliore, completamente asciutta e infatti tutti i piloti hanno trovato maggior feeling. Le strategie hanno alternato la combinazione gomma media-morbida e media-media, con un passo tra il 37 alto e il 38 basso e sempre con Marc Marquez tra i migliori per la gara, mentre Pecco Bagnaia è risalito ma con un ritmo di tre decimi superiore e con una caduta nel finale. Per quanto riguarda il time attack per l’accesso diretto alla Q2, miglior crono di Marc Marquez in 1’37”295 con 135 millesimi su Di Giannantonio e 201 sul fratello Alex, ma bene si sono comportati anche Marco Bezzecchi (+215), Brad Binder (+251) e Alex Rins (+296). A completare i primi dieci direttamente alla Q2 Johann Zarco, Fabio Quartararo, Pedro Acosta e Pecco Bagnaia, decimo con appena 21 millesimi su Ai Ogura, il primo degli esclusi. Partiranno dalla Q1 anche Morbidelli, Mir, Miller, Marini, Vinales, Aldeguer, Oliveira, Chantra, Fernandez, Bastianini e Savadori.

Tempi e classifica Practice

1. M. Marquez 1’37”925

2. Di Giannantonio +0.135

3. A. Marquez +0.201

4. Bezzecchi +0.215

5. Binder +0.251

6. Rins +0.296

7. Zarco +0.390

8. Quartararo +0.523

9. Acosta +0.532

10. Bagnaia +0.539