MotoGp Austin 2024, qualifiche: Vinales in pole con l’Aprilia. Sprint Race in diretta dalle 22

Austin, 13 aprile 2024 - MotoGp, Maverick Vinales conquista la pole position nel GP delle Americhe sulla pista di Austin. In serata, ore 22, ci sarà la Sprint Race live. Il pilota dell'Aprilia ha sbaragliato la concorrenza con il tempo di 2.00.864. Secondo Pedro Acosta su GasGas, confermando che la sua Ktm è velocissima in Texas. Chiude la prima fila Marc Marquez con il terzo tempo sulla sua Ducati Gresini. Il campione in carica Francesco Bagnaia e il compagno Enea Bastianini, entrambi Ducati Lenovo, sono quarto e quinto. Delude Jorge Martin, Ducati Pramac: lo spagnolo, dopo essere stato il più veloce nelle prove di ieri, oggi si è accontentato del sesto tempo, complici due cadute ravvicinate.

La griglia di partenza

1 Vinales, 2 Acosta, 3 M. Marquez

4 Bagnaia, 5 Bastianini, 6 Martin

7 Espargaro, 8 Di Giannantonio, 9 Morbidelli

10 Bezzecchi, 11 Miller, 12 A. Marquez

13 R. Fernandez, 14 Olivera, 15 Rins

16 Quartararo, 17 Binder, 18 A. Fernandez

19 Zarco, 20 Mir, 21 Nakagami, 22 Marini.

Live

Pre-qualifiche

Ieri dominio di Jorge Martin nelle pre-qualifiche con il record della pista in 2'01’’397, in sella alla sua Ducati Pramac. Secondo è stato Maverick Vinales, su Aprilia, il migliore nella prima sessione di prove libere. Terzo tempo per Marc Marquez, sempre più a suo agio con la Ducati del team Gresini e quarto il campione in carica Francesco Bagnaia, con la Ducati ufficiale. Questi piloti accedono direttamente alla Q2 delle 18.15 assieme anche ad Acosta, Espargaro, Morbidelli, Bastianini, Di Giannantonio e Bezzecchi.

Nelle ultime libere, in pista oggi alle 17.10, il più veloce è stato Acosta, Ktm GasGas, in con il tempo di 2'02"243, davanti a Bagnaia, Ducati Lenovo, in ritardo di +0"171, e Marc Marquez, Ducati Gresini (+0"197). Seguono Alex Marquez, Jorge Martin, Aleix Espargaro, Franco Morbidelli, Raul Fernandez e Marco Bezzecchi.