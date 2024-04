MotoGp Austin 2024 oggi, diretta libere 1 e pre-qualifiche: Bagnaia cerca il riscatto nel Gp delle Americhe

Austin, 12 aprile 2024 – La MotoGp sbarca ad Austin per il Gp delle Americhe. È il terzo appuntamento della stagione dopo Qatar e Portogallo. Jorge Martin si presenta in Texas da leader del Mondiale grazie alla vittoria a Portimao, mentre Pecco Bagnaia va caccia del riscatto dopo le polemiche per il contatto con conseguente caduta con Marc Marquez. Il campione del mondo della Ducati, inoltre, cerca il primo successo nella categoria regina ad Austin.

Oltre all’atteso duello Martin-Bagnaia, attenzione allo spagnolo del team Gresini, pronto a dare battaglia sulla pista che più ama, e a Enea Bastianini (Ducati), senza dimenticare il baby fenomeno della Ktm Pedro Acosta.

Il programma di venerdì prevede alle 17.45 ora italiana le prove libere 1, mentre in serata (alle 22) spazio alle pre-qualifiche, valide per stabilire i 10 piloti che accederanno direttamente alla Q2 nelle qualifiche ufficiali di sabato.

MotoGp Austin, segui live FP1 e Pre-qualifiche

MotoGp, Moto 2 e Moto 3, programma del weekend

Venerdì 12 aprile

Moto 3 Free Practice ore 16

Moto 2 Free Practice ore 16.50

MotoGp Free Practice 1 ore 17.45

Moto 3 Practice 1 ore 20.15

Moto 2 Practice 1 ore 21.05

MotoGp Pre-qualifiche ore 22

Sabato 13 aprile

Moto 3 Practice 2 ore 15.40

Moto 2 Practice 2 ore 16.25

MotoGp Free Practice 2 ore 17.10

MotoGp Qualifiche 1 ore 17.50

MotoGp Qualifiche 2 ore 18.15

Moto 3 Qualifiche 1 ore 19.50

Moto 3 Qualifiche 2 ore 20.15

Moto 2 Qualifiche 1 ore 20.45

Moto 2 Qualifiche 2 ore 21.10

MotoGp Gara Sprint ore 22

Domenica 14 aprile

MotoGp Warm Up ore 16.40

Moto 3 Gara ore 18

Moto 2 Gara ore 19.15

MotoGp Gara ore 21

Dove vedere prove e gara

Tutto il fine settimana americano è trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport. Per quanto riguarda la tv in chiaro è prevista la diretta su Tv8 sia del sabato che la domenica. Al sabato live delle qualifiche di tutte e tre le classi e della Sprint Race MotoGp, la domenica diretta delle gare Moto 3, Moto 2 e MotoGp.