MotoGp, il capo tecnico di Bagnaia: “Pecco gestisce bene la pressione”

Misano Adriatico, 19 settembre 2024 – Pecco Bagnaia va a caccia del tris mondiale, ma la sfida è dura con Jorge Martin e un Marc Marquez di nuovo competitivo. Di sicuro, per rimanere a questi livelli serve migliorare di anno in anno, non accontentarsi, continuare a progredire sia nella guida sia nella messa a punto della moto, soprattutto nell’aspetto psicologico della contesa quando si guida una Ducati. Da diverso tempo Cristian Gasbarrini lavora con Pecco nella veste di capotecnico e ha potuto apprezzare i continui miglioramenti del campione del mondo. Tenuta mentale, crescita su tante componenti, soprattutto nella gestione gomma, e una staccata micidiale: ecco il lavoro di Pecco.

Gasbarrini: “Bagnaia sa gestire la pressione”

Bagnaia deve difendere il titolo dall’assalto degli spagnoli, a digiuno da anni grazie a Quartararo prima e Pecco poi, così Martin e Marquez arrembano. Ma il campione c’è e ha già vinto sette gp, ovvero il totale dell’anno scorso. Significa che il miglioramento è costante e nonostante il dominio Ducati. Borgo Panigale ha la miglior moto al mondo e proprio per questo la concorrenza interna è elevatissima, ma Pecco c’è: “E’ incredibile quanto sia cresciuto come pilota – le parole di Gasbarrini a motorsport.com Uk – All’inizio aveva grossi problemi con le gomme usurate e nelle staccate dure, ma adesso è il migliore in queste due aree”. Gli fa eco Manuel Poggiali, coach Ducati: “In staccata è impressionate, è la sua più grande qualità”. Ed essere forti in frenata impedisce agli altri di sorpassare. Semplice. “Frena molto forte e Pecco è difficile da superare anche se con queste moto gp chi sta dietro soffre di più”, ancora l'ex campione del mondo 125. Ma oltre alle questioni tecniche per Pecco ci sono quelle psicologiche. La lotta mondiale non è facile da gestire, ci sono gli avversari, ci sono le pressioni, ci sono gli errori da limitare il più possibile. Soprattutto con un avversario aggressivo come Marc Marquez. Anche su questo Pecco è migliorato tanto: “C’è sempre tanta pressione a guidare una moto rossa e Pecco la gestisce molto bene. In tante gare difficili, in cui poteva essere in difficoltà, ha chiuso bene e gestito senza mai perdere la testa”, la chiosa di Gasbarrini. Sarà proprio la tenuta sotto questo punto di vista a fare la differenza in una fase di stagione con tre gare consecutive e una classifica accorciata. Bagnaia arriva a Misano 2 con sette punti di ritardo da Martin, ma dietro Marquez si è avvicinato a una cinquantina di punti, pronto ad approfittare di un errore dei primi due. In tutta la Romagna problemi di allerta meteo che però dovrebbe essere in via di attenuazione a partire da oggi, quindi in tempo utile per le prime prove libere del venerdì. Sabato e domenica previste gare asciutte. Da ricordare gli orari, visto che domenica si corre alle 13 per evitare la contemporaneità con il Gp di Formula 1 a Singapore.

Leggi anche - Dove vedere Misano 2 in chiaro e a pagamento