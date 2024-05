MotoGp, cancellato il Gran premio dell’India per problemi climatici. Torna in corsa il Kazakistan

Roma, 29 maggio 2024 – Dopo l'Argentina, l'India. Il mondiale di MotoGp perde un altro pezzo a causa di una serie di problematiche climatiche che renderebbero difficile la disputa nel weekend del 20-22 settembre come inizialmente previsto.

"Seguendo il consiglio del governo dell'Uttar Pradesh, che conferma il suo impegno a lungo termine nei confronti della MotoGp, il campionato tornerà al Buddh International Circuit nel marzo del 2025, quando le condizioni meteorologiche dovrebbero essere ottimali sia per gli spettatori che per i piloti", si legge in una nota.

A questo punto potrebbe tornare in corsa proprio il Kazakistan (inizialmente previsto per il 14-16 giugno), il cui appuntamento non è stato cancellato, ma rinviato a causa delle alluvioni che hanno colpito il Paese asiatico.

"È stato deciso di comune accordo di spostare la gara a marzo del prossimo anno. Stiamo valutando la prima o la seconda settimana di marzo. Tutte le parti interessate, compresa Dorna, sono d’accordo sul fatto che il clima di settembre non è favorevole alla gara e che sarebbe difficile per i piloti e i commissari di gara, come già sperimentato lo scorso anno - ha spiegato l’amministratore delegato di Fairstreet Sports, Pushkar Nath Srivastava -. Tutti i pagamenti sono stati effettuati e tutto ciò che rimane sarà pagato entro il mese prossimo. Quindi questo non è stato un fattore determinante nello spostare la gara all’anno prossimo. Avevamo anche pensato di farla a novembre, ma ciò avrebbe comportato quattro gare back-to-back che sarebbero state difficili per team e piloti".