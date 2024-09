MotoGp, Dall’Igna (Ducati): “Fiducioso di poter gestire Marquez e Bagnaia”

Misano Adriatico, 19 settembre 2024 – Sarà la vera scommessa del 2025. Riuscirà Ducati a gestire Marc Marquez e Pecco Bagnaia nello stesso team? Due galli nello stesso pollaio, non facile perché entrambi vogliono vincere. Ricordate i tempi del muro in Yamaha tra Vale Rossi e Jorge Lorenzo per evitare che i due si copiassero i dati? E’ una estremizzazione, ma che i due migliori piloti del lotto possano battagliare con la stessa moto può rappresentare per Ducati una scelta perfetta, per dominare sempre di più, oppure un disastro. Gigi Dall’Igna, che ha effettuato la scelta assieme al Ceo Claudio Domenicali, è sicuro della prima ipotesi. D’altronde, se avesse avuto dubbi avrebbe probabilmente scelto Jorge Martin, sacrificato da Ducati e promesso sposo ad Aprilia ufficiale.

Dall’Igna: “Sapremo gestire la situazione”

Da un lato la storia di Ducati, Pecco Bagnaia capace di riportare Borgo Panigale sul tetto del mondo dopo Casey Stoner, dall’altro la storia del motomondiale, con otto titoli vinti e la tanto agognata ricerca del nono per eguagliare Vale Rossi. Possono coesistere due storie così? Per Gigi Dall’Igna sì: “Sono i due piloti con più carattere della Moto gp – le parole dell’ingegnere al sito ufficiale del motomondiale – Siamo molto fiduciosi della nostra scelta e del fatto che non sarà un disastro bensì un anno perfetto”. E’ l’auspicio anche dei tifosi rossi, che da una parte hanno un erede di Rossi, cresciuto nell’Academy e con la Ducati nel cuore, e dall’altra un rivale per tanti anni quando il leader sulla Desmosedici era Andrea Dovizioso, spesso vincente nel corpo a corpo ma non nella lotta al titolo. Bagnaia si è preso la storia di Ducati con due mondiali e ora è in lotta per il terzo, soprattutto si è creata una bella armonia nel box e nessuno vorrebbe rovinarla: “Pecco è uno dei piloti più importanti della nostra storia – ancora Dall’Igna – Ha vinto due titoli e nessuno ci era riuscito mentre Marc è otto volte campione e uno dei piloti più importanti della Moto gp. Per questo sta andando bene con Gresini”. Ma oltre al 2025 c’è un presente a cui prestare attenzione. I primi quattro piloti in classifica sono Ducati e tutti abbastanza vicini per essere in gioco nella lotta al titolo iridato. Pecco si è riavvicinato a Martin, ma pure Marquez e Bastianini conservano qualche possibilità e speranza. Dall’Igna pronto a garantire a tutti le migliori opzioni tecniche possibili: “Ci sono diversi piloti che possono vincere e daremo a tutti le stesse opzioni affinché possano lottare”. La differenza? Martin, Bagnaia e Bastianini hanno la moto 2024, mentre Marquez la 2023. Ora Misano 2 con gara domenicale alle 13 di domenica.