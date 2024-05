MotoGp, duello per la Ducati ufficiale. Marquez in lizza, Martin spinge ed è favorito

Mugello, 30 maggio 2024 – Un duello spagnolo per diventare compagni di squadra di Pecco Bagnaia. Jorge Martin e Marc Marquez vogliono salire su una moto ufficiale e in un team ufficiale, altre soluzioni non sembrano contemplate. È soprattutto l’attuale leader del mondiale a spingere in questa direzione e oggi è il favorito per prendere il posto di Enea Bastianini, il quale sarà quasi certamente sostituito. Martin più volte ha mandato messaggi espliciti a Ducati “la moto rossa oppure cambio marchio”, così il momento della decisione si avvicina. Ma Borgo Panigale vorrebbe tenere entrambi gli spagnoli, con questa strategia: Martin in Ducati Lenovo, che è team ufficiale, Marquez in Ducati Pramac con moto 2025. Ma Pramac non è team ufficiale anche se gode delle moto aggiornate e l’opzione non stuzzica l’otto volte campione del mondo.

Marquez: “Pramac non è una opzione per me”

Il gran premio del Mugello poteva essere indicato come il weekend delle decisioni e delle firme, ma forse non sarà così. Una linea guida Ducati ce l’avrebbe, ovvero Jorge Martin al fianco di Pecco Bagnaia e Marc Marquez in Ducati Pramac, per poter tenere entrambi e sacrificare solo Bastianini, ma la soluzione non è soddisfacente per il pilota di Cervera che alla vigilia delle prime prove libere ha parlato così: “Pramac non è una opzione per me, ho le idee chiare - le sue parole riportate da motorsport.com - Ducati non mi ha comunicato una decisione e dal mio punto di vista voglio l’ultima versione della moto e possibilmente in un team ufficiale. Ci sono agevolazioni ad essere in una squadra ufficiale”. Se Marquez non venisse accontentato potrebbe aprirsi al mercato e, magari, cambiare moto. Stesso discorso per Jorge Martin, che più volte ha messo pressione a Ducati per avere la moto rossa dal prossimo anno e oggi è il favorito. I contatti con il suo agente sono stati proficui, ma ancora una decisione ufficiale non è stata presa proprio perché si vuole esplorare fino in fondo la possibilità di Marquez in Pramac. Martin ha parlato chiaro, 'se Ducati non mi prende me ne vado'. Sullo sfondo c’è KTM, che lo ingaggerebbe volentieri, ma con Borgo Panigale, che sembra disposta ad accontentarlo, la pista austriaca potrebbe allora rivolgersi proprio a Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo vuole una moto ufficiale e Gigi Dall’Igna vorrebbe accontentarlo, lo stima molto, ma in Lenovo sembra non esserci spazio e per questo è nata l’opzione Prima Pramac. Ed Enea Bastianini? Massimo Rivola lo vuole, il suo agente Carlo Pernat ha aperto alla soluzione Aprilia e il binomio pilota italiano su moto italiana è intrigante. Aleix Espargaro lascerà a fine stagione e una moto si libera, la destinazione naturale appare quella, con Bastianini che in avvio di campionato, dopo gli infortuni di quella scorsa, sta dimostrando il suo valore. C’è una buona base per arrivare alla fumata bianca.

