Orari MotoGp Mugello 2024, il Gran premio d’Italia in tv: diretta su Sky e Tv8

Mugello, 28 maggio 2024 – Non c’è sosta per il motomondiale che dopo il Gp di Catalogna riparte subito con il Gran premio d’Italia sullo storico e affascinante circuito del Mugello. La MotoGp ha visto il trionfo di Pecco Bagnaia in terra spagnola su Jorge Martin e Marc Marquez, ovvero le tre Ducati che per ora si stanno giocando il titolo mondiale. Comanda lo spagnolo del team Prima Pramac con 155 punti, davanti al campione del mondo in carica con 116 e all’otto volte iridato con 114. Insomma, è triello. Già più staccati tutti gli altri con Enea Bastianini quarto a 94 punti, poi Maverick Vinales, opaco a Barcellona, quinto con 87, e Pedro Acosta, reduce da qualche caduta di troppo, sesto con 83. Ancora in enorme difficoltà i giapponesi, infatti il primo in classifica è Fabio Quartararo su Yamaha solo dodicesimo con 32 punti, mentre Honda è decisamente più in crisi e ha in Joan Mir il pilota migliore con il diciottesimo posto e soli 13 punti conquistati. Enormi problemi per Luca Marini, il fratello di Rossi, fermo ancora a zero punti in classifica, unico dei piloti fissi del mondiale senza aver ottenuto un piazzamento utile, assieme a Stefan Bradl e Lorenzo Savadori. Da venerdì si va dunque al Mugello, dove il calore del pubblico italiano si farà sentire e Pecco Bagnaia sogna di essere profeta in patria esattamente come accaduto a Charles Leclerc in quel di Montecarlo. Le case europee sono ancora in vetta, Ducati su tutte, ma KTM e Aprilia e sono vicine, e ci si attende una reazione dei giapponesi anche sfruttando le concessioni. Poi impazza il mercato. Jorge Martin vuole la moto rossa per il 2025 e ha dato un ultimatum a Ducati, se non sarà accontentato lascerà Borgo Panigale, mentre Enea Bastianini vuole tenersi il posto ma ha sul piatto una succosa offerta da Aprilia. In tutto questo assiste Marc Marquez, che potrebbe accontentarsi di un team satellite ma con la moto 2025, di conseguenza o Gresini o Prima, tuttavia il team di Campinoti è corteggiato da Yamaha che vuole di nuovo quattro moto in griglia.

Circuito

Situato a 30 chilometri a nord-est di Firenze, nella splendida campagna toscana, il Mugello è un circuito moderno con strutture eccellenti. Acquistato dalla Ferrari nel 1988, il circuito di 5,245 km è stato rinnovato secondo standard elevati e gode di una crescente reputazione come uno dei circuiti più moderni, panoramici e sicuri del mondo. Un mix di curve lente e veloci, curve ampie, lunghi rettilinei e curve fuori curva rendono il Mugello uno dei circuiti più impegnativi per i piloti e gli ingegneri. Dopo aver ospitato il primo evento del MotoGp nel 1976, il circuito è diventato un appuntamento fisso nel 1991 dopo un'ampia ristrutturazione. Situato all'interno di una splendida vallata toscana alberata, il Mugello offre anche ampie aree di osservazione per un pubblico italiano particolarmente partecipe e tifoso. Tante le possibilità di sorpasso, partendo da curva 1 dopo il lungo rettilineo dei box, ma anche in curva 6 o 7, con coraggio, in curva 10 e in 12.

Programma del weekend

Per quanto riguarda il Gran premio del Mugello sarà presente anche la Moto E, che arricchirà il già folto programma del fine settimana. In ottica MotoGp, si parte il venerdì con le prime libere alle 10.45, poi alle 15 le seconde per l’accesso diretto alla Q2. Al sabato libere 2 alle 10.10, poi a seguire le qualifiche alle 10.50 e la Sprint Race alle 15. Domenica gara alle 14. Le altre gare sono alle 11 con la Moto 3 e alle 12.15 con la Moto 2

Venerdì 31 maggio

Moto E Practice 1 ore 8.30

Moto 3 Free Practice ore 9

Moto 2 Free Practice ore 9.50

MotoGp Free Practice 1 ore 10.45

Moto E Practice 2 ore 12.25

Moto 3 Practice 1 Free 13.15

Moto 2 Practice 1 ore 14.05

MotoGp Practice ore 15

Moto E Qualifiche 1 ore 16.15

Moto E Qualifiche 2 ore 16.35

Sabato 1 giugno

Moto 3 Practice 2 ore 8.40

Moto 2 Practice 2 ore 9.25

MotoGp Free Practice 2 ore 10.10

MotoGp Qualifiche 1 ore 10.50

MotoGp Qualifiche 2 ore 11.15

Moto E Gara 1 ore 12.15

Moto 3 Qualifiche 1 ore 12.50

Moto 3 Qualifiche 2 ore 13.15

Moto 2 Qualifiche 1 ore 13.45

Moto 2 Qualifiche 2 ore 14.10

MotoGp Gara Sprint ore 15

Moto E Gara 2 ore 16.10

Domenica 2 giugno

Moto Gp Warm Up ore 9.40

Moto 3 Gara ore 11

Moto 2 Gara ore 12.15

Moto Gp gara ore 14

Precedenti

La prima edizione si è disputata sul circuito toscano nel 1976 con la vittoria nella allora classe 500 del britannico Barry Sheene su Suzuki, poi si è replicato nel 1978 con il successo di Kenny Roberts su Yamaha e nel 1985 con il trionfo di Freddie Spencer su Honda. Dal 1994 si corre ininterrottamente al Mugello. Vittoria di mick Doohan su Honda, primo di cinque successi di fila per l’australiano fino al 1998. Il plurivincitore al Mugello è Valentino Rossi con sette vittorie consecutive dal 2002 al 2008, una striscia a cui ha fatto seguito un dominio spagnolo per sette anni con Pedrosa (una vittoria), Lorenzo (cinque successi, più il sesto nel 2016) e Marc Marquez. Negli ultimi sei anni ci sono state quattro vittorie italiane con Dovizioso, Petrucci e doppietta di Bagnaia, tutte ovviamente su Ducati.

Dove vedere il Gp d’Italia in tv

Tutto il fine settimana, come sempre, sarà trasmesso in diretta a pagamento sui canali Sky Sport, in particolare Sky Sport Moto gp, canale 208, alternato a Sky Sport, canale 201. In streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, Tv8 trasmetterà in diretta le qualifiche del sabato e la Sprint Race MotoGp, ma anche tutte le gare domenicali.

