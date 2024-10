MotoGp, Ducati vince il mondiale a squadre, Tardozzi: “Anno fantastico”

Bologna, 28 ottobre 2024 – Il mondiale costruttore era già in cascina da un po’, ma in Thailandia è arrivato anche il mondiale squadre per Ducati Corse che ha trionfato con il team Lenovo, cioè quello ufficiale. La vittoria di Pecco Bagnaia ha dato la matematica a Borgo Panigale che conferma l’assoluto dominio di questa epoca motociclistica. Soddisfatto il direttore sportivo Davide Tardozzi, chiamato non solo a gestire i risultatati ma anche gli equilibri interni visto il duello mondiale tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, ora separati da 17 punti. Intanto, la squadra si gode il titolo mondiale: “Un anno fantastico”, il commento di Tardozzi.

Tardozzi: “Stiamo coronando un sogno”

Grande festa in Ducati Lenovo per il titolo mondiale squadre, ma ora c'è anche il duello da gestire per il mondiale piloti e alla fine Borgo Panigale non sta facendo favoritismi: entrambi ad armi pari. Tardozzi si gode il momento: "Il 2024 è stato fantastico, stiamo coronando come Ducati un sogno e non solo per la squadra Lenovo – le sue parole a Motorsport.com – Negli ultimi anni abbiamo lavorato bene e lo stiamo dimostrando. A Bologna ci sono ragazzi che fanno cose egregie e anche il supporto che diamo ai team satellite è di altissima qualità". Una epoca dominante per Ducati, che Tardozzi fa risalire al 2020 con alcune scelte diverse a livello di pianificazione: "Dopo il 2020 abbiamo fatto scelte strategiche interessanti e che ci hanno permesso di essere oggi leader assoluti della Moto gp", la risposta di Tardozzi, "Oggi abbiamo quattro Ducati davanti e vedremo quale sarà il posizionamento finale dei protagonisti". Archiviati i successi di squadra, sia costruttori che team, ora è tempo di giocarsi il mondiale piloti e Martin e Bagnaia sono divisi ora da 17 punti con due gare alla fine e 74 punti a disposizione. Martin, di fatto, può sempre arrivare secondo per vincere: "Stiamo lottando in maniera onesta e forniamo a Martin tutto il supporto possibile – ancora Tardozzi – Come ha detto il suo capotecnico la sua moto non ha nulla in meno della nostra e mai come quest'anno il mondiale bisognerebbe darlo a ex aequo. E' un grande spettacolo". Martin è oggi favorito, soprattutto per il vantaggio in classifica che gli permette di gestire i risultati sulla base di quello che farà Pecco. Bagnaia deve sperare in qualche passo falso di Jorge perché non gli basterà solo vincere. E il rammarico è aver vinto tanto in stagione ma essere dietro a due gare dal termine. Sentite Tardozzi: "Mi infastidisce il fatto che Pecco ha vinto la metà delle gare stagionali ma è secondo. Significa che dobbiamo riflettere perché abbiamo commesso qualche errore di troppo". Prossimo appuntamento nel fine settimana con il gran premio della Malesia.