MotoGp, polemica Alex Marquez-Bastianini. Tardozzi: “Spero tolgano penalità a Enea”

Bologna, 27 maggio 2024 – Una coda polemica in casa Ducati dopo il Gp di Catalogna. Da contraltare alla sontuosa vittoria di Pecco Bagnaia, che lo rilancia anche nella lotta mondiale con Martin e Marquez, c’è stato il difficile gran premio di Enea Bastianini, inficiato da una doppia penalizzazione e alla fine anche da 30 secondi di penalità. Un duello tutto in casa Ducati con Alex Marquez ha mandato su tutte le furie il compagno di scuderia di Pecco Bagnaia, che ha lamentato un sorpasso aggressivo del numero 73. Di fatto, il sorpasso in curva 1 di Marquez ha mandato fuori pista Bastianini, il quale è finito sul verde oltre il cordolo ricevendo in cambio un long lap penalty dalla giuria. Al suo fianco si è schierato il direttore Davide Tardozzi.

Bastianini: “Non ho voluto farlo”

Giornata storta per Enea Bastianini. Il duello con Alex Marquez è finito nel modo peggiore, ovvero con una penalità che lo stesso pilota Lenovo non ha voluto rispettare e scontare. Così, la commissione gli affibbiato un secondo long lap penalty e alla fine altri trenta secondi di penalità. Bastianini, in contrasto con la giuria, ha deciso di non rispondere alla penalizzazione, il primo long lap, e così tutte le altre penalità si sono sommate. “Marquez mi ha buttato fuori in frenata prima di entrare in curva e io ho dovuto tagliare la chicane - le sue parole a caldo - Mi aspettavo penalizzassero lui, invece hanno penalizzato me. Ho deciso di non fare il long lap e probabilmente ho sbagliato, ma per me non era la scelta giusta”. Il fratello di Marc gli ha subito risposto per le rime: “L’ho superato e non ci sono stati contatti, non è stato neanche capace di fare un long lap e questo dice tutto”. Chi sta invece dalla parte di Enea Bastianini è Davide Tardozzi, responsabile Ducati: “Sicuramente quando viene dato un long lap bisogna farlo, altrimenti le conseguenze sono peggiori, ma Enea aveva ragione perché Marquez lo ha spinto fuori”. Il fatto che non ci siano stati contatti non è dirimente per Tardozzi, anzi è stato proprio Bastianini ad evitarli. L’entrata di Marquez, secondo Tardozzi, è stata troppo aggressiva e se Bastianini avesse cercato di fare la curva poi si sarebbero toccati, magari col rischio di volare in terra entrambi: “Enea ha salvato una eventuale collisione e non poteva fare altro che tagliare la chance e poi è rientrato dietro a Marquez. Spero tolgano la penalità e apprezzerei anche le scuse da parte della commissione”. Insomma, uno strascico polemico che si trascinerà fino al Mugello, in programma nel weekend, dove ovviamente i due si ritroveranno in pista. Difficile trovare un punto di incontro dopo questo confronto verbale, ma in qualche modo la questione dovrà essere chiusa. Bastianini, inoltre, deve ritrovare massima serenità per convincere Ducati a tenerlo con Jorge Martin che sta facendo di tutto per soffiargli la moto in ottica 2025.

