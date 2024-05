MotoGp, la gara di oggi in diretta. Gp di Catalogna live

Roma, 26 maggio 2024 – La MotoGp a Barcellona. Il Gp di Catalogna in diretta dalle 14. Aleix Espargaro (Aprilia) parte davanti a Pecco Bagnaia (Ducati), chiude la prima fila Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Nella Sprint di ieri pomeriggio Espargaro ha beffato Bagnaia, che è al terzo ritiro consecutivo negli ultimi anticipi del sabato. Pecco è caduto all'ultimo giro e ha un conto aperto con la pista di Barcellona dove era caduto anche l`ultima volta, nel 2023, ma dopo due curve, finendo per essere travolto da Binder. Bagnaia è scattato davanti al via, duellando con un arrembante Acosta, rientrando in corsa per il podio dopo essere stato superato anche da Raul Fernandez e Binder. Pecco ha sbagliato in vista del traguardo, quando poteva gestire un vantaggio di sette decimi su Espargaro, che si è ritrovato a festeggiare al suo posto, davanti al suo pubblico.

Classifica piloti – Calendario

La gara in diretta

Moto 2

Il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro), con il tempo di 36'33"540, ha vinto il GP di Catalunya precedendo lo spagnolo Sergio Garcia (Boscoscuro, +3"816) ed il britannico Jake Dixon (Kalex, +9"186). Quarto posto, a distanza siderale (+12"241), per Jeremy Alcoba (Kalex), quinto l'australiano Senna Agius (Kalex), sesto Albert Arenas (Kalex). Settima posizione per Marcos Ramirez (Kalex), ottavo Alonso Lopez (Boscoscuro), nono Zonta Van de Goorbergh a 19"435 e decimo Tony Arbolino (Kalex). Gara ad eliminazione con tante cadute tra cui Vietti, Canet, Aldeguer, Munoz e Foggia.

Moto3

Il colombiano David Alonso (CF Moto), con il tempo di 32'25"084 ha vinto il GP di Catalunya di Moto3 precedendo, in una volata entusiasmante, gli spagnoli Ivan Ortolà (Ktm, +0"242) e Josè Antonio Rueda (Ktm, +0"513). Quarto posto per l'olandese Collin Vejer (Husqvarna, +0"560), quinto David Munoz (Ktm, +1"648), sesto Daniel Holgado (GasGas, +3"390), settimo un ottimo Luca Lunetta (Honda, +4"791) che ha combattuto a lungo con i primi. Ottavo l'australiano Jacob Roulstone (Ktm, +7"248), nono l'italiano Filippo Farioli (Honda), decimo lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda). Altri italiani all'arrivo: Nepa 13°, Bertelle 17° e Carraro 18°.