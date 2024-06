MotoGp Mugello 2024, Bagnaia profeta in patria: dove vedere il Gran premio d’Italia

Mugello, 1 giugno 2024 - Pecco Bagnaia è sempre più deciso a fare come Charles Leclerc a Montecarlo. Il campione del mondo è il grande favorito per la gara della domenica al Mugello, forte di una Ducati con cui si trova bene e di una Sprint Race vinta rimanendo in testa dall’inizio alla fine. Vuole essere profeta in patria e riaprire ogni discorso per il mondiale, anche se ha ricevuto tre posizioni di penalità e partirà quinto. Jorge Martin proverà a dargli fastidio, ma è caduto nella sprint, e Marc Marquez è desideroso di rimanere in lotta per il titolo e continua ad arrivare a podio. Attenzione poi ad Acosta, Morbidelli e Vinales.

Cosa è successo in qualifica e Sprint Race

Nella qualifica del sabato il pilota spagnolo del team Prima Pramac, promesso sposo a Ducati Lenovo, ha strappato la pole position a Pecco Bagnaia per pochi centesimi di secondo, per la precisione 43, relegando poi un ottimo Maverick Vinales in terza piazza a 183 millesimi e Marc Marquez in quarta a 280. Il numero uno della Ducati dovrà però scontare tre posizioni di penalità in griglia per impeding ai danni di Alex Marquez nella giornata di venerdì. Un piccolo problema, ma risolvibile. Bene in generale gli italiani con Enea Bastianini quinto e Franco Morbidelli sesto, segnali di ripresa, tutti davanti a Pedro Acosta settimo con la Gas Gas. La prima Yamaha non è stata di Fabio Quartararo, quindicesimo e rimasto furi dalla Q2, ma di Alex Rins in decima piazza. In Sprint Race c’è stato invece il successo di Pecco Bagnaia, capace di prendere subito la prima posizione per non mollarla più e di sfruttare la caduta di Jorge Martin alla curva San Donato all’ottavo giro: ora è a meno 27. Buon secondo posto per Marc Marquez, che ha provato la rimonta finale arrivando fino a 8 decimi dalla vetta a tre giri dalla fine, ma Pecco ha accelerato di nuovo e vinto con quasi un secondo e mezzo. L’otto volte campione è comunque a meno 32 da Martin. Dopo un periodo difficile e di cadute è tornato sul podio Pedro Acosta, terzo a oltre quattro secondi, davanti a un concerto Franco Morbidelli quarto e a Maverick Vinales quinto. Ancora notte fonda per le giapponesi con Rins tredicesimo e Quartararo fuori, per quanto riguarda Yamaha, mentre Honda ha piazzato Zarco in quindicesima posizione.

Griglia di partenza

Fila 1: Martin, Vinales, M. Marquez

Fila 2: Bastianini, Bagnaia, Morbidelli

Fila 3: Acosta, A. Marquez, A. Espargaro

Fila 4: Rins, Oliveira, R. Fernandez

Fila 5: Binder, Di Giannantonio, Quartararo

Fila 6: Bezzecchi, Mir, Zarco

Fila 7: Miller, A. Fernandez, P. Espargaro

Fila 8: Savadori, Nakagami, Marini

Favoriti e orari tv

Sul circuito di casa il feeling di Pecco Bagnaia è parso ottimo e comunque in costante crescita. La quinta piazza in griglia gli permetterà di rimanere con i migliori, nonostante la penalizzazione di tre posizioni, e non scaldare troppo la gomma evitando l’innalzamento delle pressioni, con anche la possibilità di scremare subito il gruppo e provare a prendersi un vantaggio se dovesse riuscire a balzare in testa nel giro di pochi passaggi. Glielo vorrà impedire Jorge Martin, che si conferma competitivo ma la caduta in Sprint Race potrebbe condizionarlo. La situazione appare ribaltata rispetto a Barcellona dove cadde Bagnaia nella sprint per poi vincere la domenica. Sarà un bel duello. Terzo incomodo come sempre sarà Marc Marquez con la sua Ducati Gresini, che tra l’altro non parte troppo dietro in griglia e potrebbe tentare di tenere il ritmo. Gli outsider sono Pedro Acosta, sempre una mina vagante, Maverick Vinales, soprattutto quando si svuoterà il serbatoio, Enea Bastianini e, perché no, Franco Morbidelli.

La domenica di gare del motomondiale partirà alle 11 con la Moto 3, poi a seguire alle 12.15 la Moto 2 e alle 14 la MotoGp. Tutto in diretta a pagamento su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGp (201 e 208), mentre in chiaro ci sarà la diretta di Tv8. In streaming su Sky Go, Now Tv e Tv8.it.

