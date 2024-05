MotoGp, gli orari del Gp di Francia 2024: Sky e Tv8, dove vedere in tv il weekend di Le Mans

Bologna, 8 maggio 2024 - Grande attesa per il weekend in Francia della MotoGp 2024. Il gran premio di Spagna, il più bello fino a qui, ha visto la straordinaria vittoria di Pecco Bagnaia nel corpo a corpo con Marc Marquez, sfruttando anche la contemporanea caduta di Jorge Martin per accorciare sensibilmente il divario in classifica. Campionato riaperto, semmai prima si potesse considerare chiuso, con Martin in testa con 92 punti, davanti a Bagnaia con 75, Bastianini con 70, Acosta con 69, Vinales con 63, Marquez con 60 e Binder con 59. Tutti sono ancora in piena corsa per il titolo. Il circus si sposta a Le Mans per il tradizionale gp sul circuito Bugatti, costruito a margine di quello storico della 24 automobilistica, dove le Ducati cercheranno di dettare ancora legge ma con Ktm e Aprilia desiderose di tornare sul podio. Tante le chiavi di lettura.

A partire dalle case giapponesi che dovranno tentare una risalita grazie agli aggiornamenti e alle concessioni, ma è soprattutto in casa Ducati che si gioca una sfida a quattro tra il bi-campione del mondo (Bagnaia), il vice campione 2023 (Martin), l’otto volte campione del mondo (Marquez) e un pilota desideroso di tenersi il sedile il prossimo anno (Bastianini). Curiosità anche per Pedro Acosta, che ha tempo fino al Sachsenring per vincere il primo gp in top class e diventare il più giovane di sempre a farcela. In ottica futura, invece, sono ufficiali da ieri le nuove regole a partire dal 2027 con motori da 1000 a 850cc, carene più strette di 50mm, riduzione delle alette aerodinamiche, e abolizione totale dell’abbassatore. Novità anche per i carburanti che saranno più sostenibili per salvaguardare l’ambiente.

Sommario

Il circuito Bugatti si trova 5 chilometria sud della città di Le Mans e a 200 km al sudest di Parigi. Costruito nel 1965, attorno alla pista della 24 Ore di Le Mans, il tracciato evoca imprese eroiche e alla fine degli anni sessanta viene scelto per ospitare un Gran Premio del Motomondiale. Il grave incidente occorso al pilota Alberto Puig nel 1995 ha fatto sparire la prova di Le Mans dal calendario del Campionato del Mondo fino alla stagione 2000, mentre venivano effettuati lavori atti a migliorare la sicurezza del tracciato. La pista stretta è caratterizzata da curve particolari, che obbligano il pilota a fare brusche frenate e improvvise accelerazioni. Con una capacità di oltre 100.000 spettatori, il circuito viene anche utilizzato per organizzare diverse prove di resistenza di tutti gli sport a motore, ma anche diverse prove delle serie nazionali francesi. Non tante le possibilità di sorpasso. Una staccata utile è sicuramente quella di curva 3-4 dopo il rettilineo dei box che inclina verso destra. Un’altra occasione nella doppia destra di curva 8 con staccata in discesa e, con coraggio, anche nella chicane di curva 9-10 dopo il rettilineo opposti ai box.

La prima edizione di un gp a Le Mans valido per il motomondiale si è tenuto nel 1969 con la vittoria in 500 di Giacomo Agostini, che vinse due edizioni di fila in un gran premio di Francia che si alternava tra Clermont Ferrand e Paul Ricard. Si è tornati a Le Mans nel 1976, successo di Sheene, nel 1979, sempre il britannico vincitore, e nel 1983 (Freddie Spencer). Le edizioni a Le Mans si interruppero successivamente per cinque anni dal 1995 al 2000 a causa dell’incidente di Alberto Puig e il primo vincitore nel nuovo millennio è stato Alex Criville, prima di una doppietta italiana con le vittorie di Biaggi nel 2001 e di Rossi nel 2002. Il Dottore ha vinto tre edizioni totali a Le Mans (2002, 2005 e 2008), mentre dal 2012 al 2019 è stato dominio spagnolo con le vittorie di Lorenzo (3 volte), Pedrosa, Marquez (3 volte) e Vinales. In anni pandemici vittorie di Danilo Petrucci su Ducati nel 2020, Jack Miller nel 2021 ed Enea Bastianini nel 2022. Nell’edizione 2023 vittorie di Jorge Martin nella sprint e di Marco Bezzecchi nella gara della domenica

Orari tradizionali europei per il weekend del gran premio di Francia. La giornata di venerdì sarà dedicata come sempre alle libere e all’accesso diretto alla Q2, mentre il sabato qualifiche MotoGp a partire dalle 10.50, mentre le qualifiche Moto 3 sono fissate alle 12.50 e le qualifiche Moto 2 alle 13.45. Sprint Race MotoGp in programma sabato alle 15. Per quanto riguarda la domenica orari tradizionali per le gare: Moto 3 alle 11, Moto 2 alle 12.15 e MotoGp alle 14.

Venerdì 10 maggio

Moto E Practice 1 ore 08.30

Moto 3 Free Practice ore 9

Moto 2 Free Practice 0re 9.50

MotoGp Free Practice 1 ore 10.45

Moto E Practice 2 ore 12.25

Moto 3 Practice 1 ore 13.15

Moto 2 Practice 1 ore 14.05

MotoGp Practice ore 15

Sabato 11 maggio

Moto 3 Practice 2 ore 8.40

Moto 2 Practice 2 ore 9.25

MotoGp Free Practice 2 ore 10.10

MotoGp Qualifiche 1 ore 10.50

MotoGp Qualifiche 2 ore 11.15

Moto E Gara 1 ore 12.15

Moto 3 Qualifiche 1 ore 12.50

Moto 3 Qualifiche 2 ore 13.15

Moto 2 Qualifiche 1 ore 13.45

Moto 2 Qualifiche ore 14.10

MotoGp Sprint Race ore 15

Moto E Gara 2 ore 16.10

Domenica 12 maggio

MotoGp Warm up ore 9.40

Moto 3 Gara ore 11

Moto 2 Gara ore 12.15

MotoGp Gara ore 14

Come sempre, tutto il fine settimana di Le Mans sarà in diretta su Sky Sport MotoGp, canale 208, in streaming su Sky Go e Now Tv. Telecronache affidate da Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e a Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. Per il gran premio di Francia ci sarà la possibilità di seguire la diretta anche in chiaro. Tv8 trasmetterà live qualifiche e Sprint Race del sabato ma anche le gare della domenica.

Leggi anche - Moto gp, ecco i regolamenti 2027