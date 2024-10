Orari tv MotoGp Australia, dove e quando vedere il Gran premio di Phillip Island

Phillip Island, 17 ottobre 2024 – Ultime quattro gare. Volata finale verso Valencia per il titolo mondiale MotoGp 2024. Jorge Martin ci arriva con 10 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia (392 a 382), mentre Enea Bastianini (313) e Marc Marquez (311) sembrano ormai tagliati fuori dai giochi. Nel prossimo fine settimana c’è Phillip Island, primo di tre appuntamenti consecutivi, si andrà poi in Thailandia e in Malesia prima del gran finale sul Ricardo Tormo a metà novembre. Sarà ancora duello come l’anno scorso tra lo spagnolo, che ha sempre desiderato una moto ufficiale ma Ducati gli ha preferito Bastianini due anni fa e Marquez dal 2025, e l’italiano, che è ormai faro e leader della rossa con due titoli piloti consecutivi. Pecco è più esperto in volata, ha rimontato oltre 90 punti a Quartararo nel 2022 e anche l’anno scorso a un certo punto sembrava essere battuto, salvo poi accelerare nel finale per prendersi il back to back. L’iride è invece l’ossessione di Martin, che lo brama, lo desidera, lo rincorre da anni e si sente veloce per farcela, anche se a livello di gestione pressione ha dovuto imparare in fretta, a maggior ragione dopo la sconfitta di un anno fa. Finora, Martin in carriera ha vinto un solo mondiale nel 2018 in Moto 3, la data se l’è tatuata sul corpo, e recentemente ha affermato di volersi fare un nuovo tatuaggio, magari con la data del secondo titolo. Chissà che il 17 novembre a Valencia non sia la sua nuova prospettiva di incidersi la pelle: “I tatuaggi mi piacciono molto ma da un po’ mi sono fermato. Ho la data del primo mondiale, quindi il prossimo sarà magari con la data del 17 novembre, o forse prima”, ha scherzato Martin all’antivigilia di Philip Island. Ma Bagnaia è in rimonta per aver recuperato da meno 24, dopo Misano 2, a meno 10 dopo Motegi. Nelle altre classi la situazione è più delineata. In Moto 2 Ai Ogura è uscito dal gp di casa con 228 punti contro i 168 di Garcia, i 163 di Lopez, i 156 di Canet e i 153 di Roberts. In Moto 3 tutto già deciso. Dominio di David Alonso per il team Gaviosta-Aspar che con 321 punti ha festeggiato l’iride a Motegi, avendo 109 punti di vantaggio su Daniel Holgado con 100 punti a disposizione.

Circuito

Phillip Island, la cosiddetta patria dell'automobilismo australiano, è ricca di tradizione motoristica: le prime gare di auto si sono svolte su strade pubbliche negli anni Venti. Le prime gare di moto si sono svolte nel 1931 e nel 1956 è stato costruito un circuito permanente. Il circuito cadde in rovina tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, finché non fu acquistato nel 1985 e sottoposto a un lifting di 5 milioni di dollari australiani. La MotoGp è tornata nel 1989 e nel 1990, prima di tornare a essere un appuntamento fisso dal 1997 in poi. Il circuito di Phillip Island gode di uno scenario mozzafiato e di una splendida vista sull'oceano e, essendo uno dei tracciati più veloci e fluidi del calendario, continua a offrire alcune delle gare più spettacolari della stagione del MotoGp. Possibilità di sorpasso alla 1, curva Doohan, alla 4, l’Honda corner, e al caratteristico tornantino di curva 10.

Precedenti

Come detto, il primo gran premio della storia a Philip Island si è disputato nel motomondiale nel 1989 con la vittoria di Wayne Gardner su Honda, per lui doppietta anche con l’edizione 1990, poi trasferimento a Eastern Creek fino al ritorno nel 1997 con il successo di Alex Criville. Il primo trionfo italiano in top class porta la firma di Max Biaggi su Yamaha nel 2000, poi una sequenza di cinque successi consecutivi di Valentino Rossi fino al 2006, quando si è aperta l’era Casey Stoner, sei vittorie consecutive. Pecco Bagnaia e Jorge Martin non hanno mai vinto a Philip Island e negli ultimi anni Borgo Panigale ha trionfato solo con Johann Zarco l’anno scorso. Prima di lui Rins su Suzuki, Marquez su Honda, tre vittorie in totale, Vinales (Yamaha), Crutchow (Honda), Rossi (ultima vittoria nel 2014 su Yamaha) e Lorenzo (Yamaha).

Programma del weekend

Sarà un fine settimana notturno e mattiniero quello di Phillip Island. Si parte nella notte tra giovedì e venerdì con le prime libere Moto 3 alle 23.45, mentre la MotoGp sarà in pista all’1.45 per le Free Practice 1 e alle 6 del mattino con le pre qualifiche. Per quanto riguarda la notte tra venerdì e sabato, top class all’1.10 con le Free Practice 2, poi a seguire Q1 e Q2 all’1.50 e alle 2.15, con la Sprint Race alle 6 del mattino. Per quanto riguarda le gare domenicali, alle 2 scatterà la Moto 3, alle 3.15 la Moto 2 e alle 5 la MotoGp.

Giovedì-venerdì 16/17 ottobre

Ore 23.45 Moto 3 Free Practice

Ore 00.35 Moto 2 Free Practice Ore 1.45 MotoGp Free Practice 1

Ore 4.15 Moto 3 Practice 1

Ore 5.05 Moto 2 Practice 1 Ore 6 MotoGp Practice

Venerdì-Sabato 17/18 ottobre

Ore 23.40 Moto 3 Practice 2

Ore 00.25 Moto Practice 2

Ore 1.10 MotoGp Free Practice 2

Ore 1.50 MotoGp Q1

Ore 2.15 MotoGp Q2

Ore 3.50 Moto 3 Q1

Ore 4.15 Moto 3 Q2

Ore 4.45 Moto 2 Q1

Ore 5.10 Moto 2 Q2

Ore 6 MotoGp Sprint Race

Domenica 19 ottobre

Ore 00.40 MotoGp warm up

Ore 2 Moto 3 Gara

Ore 3.15 Moto 2 Gara

Ore 5 MotoGp Gara

Dove vedere qualifiche e gare in tv

Come sempre, tutto il fine settimana del gran premio d’Australia del motomondiale sarà trasmesso sui canali Sky, 201 e 208. Ogni singolo secondo di ogni singola sessione sarà live a pagamento sulla tv satellitare, in streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, Tv 8 trasmetterà le qualifiche del sabato e la sprint race, mentre la domenica le gare saranno in differita a partire dalle 9.05 con la Moto 3, le 10.20 con la Moto 2 e le 12.05 con la MotoGp. Telecronache di Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e di Guido Meda e Mauro Sanchini per la MotoGp.