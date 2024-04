Rossi elogia Bagnaia: “E’ stato incredibile. Gli scettici? Vorrei capire chi sono”

Jerez de la Frontera, 28 aprile 2024 - Finalmente l’Italia rialza la testa nel motomondiale. Soprattutto Pecco Bagnaia che ha mandato un segnale a Jorge Martin nella lotta al titolo, e anche a Marc Maquez che è tornato competitivo e arrembante. In generale, è stata l’Academy di Vale Rossi a piazzare due piloti sul podio e oltre alla vittoria di Pecco Bagnaia c’è stato un importante terzo posto di Marco Bezzecchi, che dunque ha arginato il difficile inizio di stagione. Ma anche il campione del mondo ha vissuto due settimane complicate tra la caduta di Portimao e il quinto posto di Austin, tra l’altro con qualche critica di troppo per un bi-campione del mondo. Così, anche il suo mentore Vale Rossi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Il Dottore: “Bagnaia merita dieci”

Era presente anche il Dottore a Jerez a seguire i suoi allievi, in particolare Pecco Bagnaia che aveva bisogno di ritrovare competitività dopo due gran premi andati male. E ce l’ha fatta, al termine di una gare perfetta, veloce ed efficace, a mettere pressione a Martin, poi uscito, e a rintuzzare le aspirazioni di vittoria di Marc Marquez, che comunque ha dimostrato di essere tornato in auge. Solo applausi da Rossi per Bagnaia: “Pecco è stato incredibile - le sue parole a Sky Sport - La gara è stata bellissima e il talento di Pecco si è visto in curva 6 al primo giro dove ne ha passati due. Poi la battaglia con Marquez in cui è stato il più forte. Bravissimo, è stata una grande soddisfazione”. E uno come lui è abituato alla pressione mediatica che si può generare dopo un periodo non positivo, ma tutto sommato Bagnaia è due volte campione del mondo e ha vissuto due gare difficili, non dieci. Per questo, il Dottore si è eretto a difesa del suo erede: “Io gli scettici vorrei capire chi sono - ancora Rossi - Pecco era molto arrabbiato ieri perché in Sprint Race ci sono piloti che corrono senza pensare agli altri, ma si sentiva veloce sull’asciutto ed è partito convinto”. Inoltre, Pecco ha mostrato tutto il suo talento: “Ne ha passati due all’estero al primo giro, di fantasia e un pizzico di pazzia. Dopo la caduta di Martin avrebbe potuto pensar al campionato e invece ha voluto vincere. Oggi merita un dieci”. In seno all’Academy c’è soddisfazione anche per il podio di Bezzecchi, alle prese con un feeling da trovare con la moto 2023 che è molto diversa da quella che guidava l’anno scorso. Ma a Jerez si è rivisto un bel Bez: “Siamo molto contenti per lui - la cosa di Rossi - L’inizio di stagione è stato difficile ma siamo risaliti lavorando tanto. Oggi c’era una bella occasione partendo dalla prima fila e l’ha sfruttata”.

