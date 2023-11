"Valentino Rossi spinge Bagnaia al Mondiale MotoGp"

dall’inviato Riccardo Galli

VALENCIA (Spagna)

C’è Valentino Rossi al box. E’ arrivato per spingere e in qualche modo accompagnare Bagnaia sotto la bandiera del secondo Mondiale. C’è Vale, al paddock accanto e a tifare Pecco, ma nel venerdì di Valencia a spingere al massimo e fare le cose migliori è stato Jorge Martin. Il rivale. L’avversario. Quello che è lì a -21 punti in classifica e che già oggi potrebbe incassare la sentenza della stagione, ovvero vedere Bagnaia prendersi il 2023 della MotoGp. Ieri, Jorge ha messo la firma sul tempo numero due, portando la sua Ducati Pramac alle spalle del velocissimo Vinales (primo con una super Aprilia). Bagnaia invece è finito laggiù, addirittura nella posizione numero 15 e quindi costretto (oggi) a iniziare la rincorsa e magari poi cercare il tempo-pole dalla sezione di prove preliminare (Q1). Dettaglio di non poco conto, questo, in un sabato dove la battaglia in pista sarà anche e soprattutto di nervi.

Martin continuerà a recitare la parte dello spavaldo, di colui che alla fine non ha niente da perdere e – come ieri – andrà a stuzzicare il sistema nervoso di Pecco. La prima mossa si è vista appunto nelle libere con Jorge attaccato come un francobollo al retro della Ducati di Bagnaia. In scia, sempre e comunque, anche nelle vie di fuga o al rientro ai box. "Volevo e devo seguirlo, no? Devo farmi sentire, giusto?", le domanda irriverenti e provocatorie di Martin, che fra l’altro era stato costretto a mettere una pietra sopra la bufera gomme accesa dopo la delusione del Qatar, puntando il dito contro la Michelin. Il numero uno della casa francese, Taramasso, ha chiarito: "Abbiamo ricevuto i dati delle gomme di Martin in Qatar e non ci sono riscontri di problemi particolari o consumi irregolari". Punto. E polemica da archiviare.

Di sicuro, passando al weekend di Bagnaia, restano comunque due fatti: primo, ieri Pecco ha sofferto da matti e più del previsto; secondo, oggi farà di tutto per firmare il match point nella Sprint, resettando di conseguenza, la gara di domani. "E comunque – sono le prime parole di Bagnaia – non è detto che ci riesca a chiuderla con la Sprint. Purtroppo nelle libere ho avuto diversi problemi e sul davanti non avevo il grip giusto. Non essere andato al Q2 sarà una difficoltà in più, ma ci provo, ci proveremo”".

Ed eccoci al duello (di nervi) acceso da Martin, con tanto di scintille di Tardozzi nel box e a tutto quello che il pilota Pramac potrà fare per rovinare la festa a Bagnaia. La domanda è diretta: Jorge è riuscito a farti innervosire? Pecco scrolla le spalle e si lascia sfuggire un mezzo sorriso. "Macchè, proprio no. E poi andavo così piano di mio, che sarei arrivato dietro a lui comunque, anche senza…". Senza quelle provocazioni sulle quali, Bagnaia assesta comunque un colpetto di reazione al rivale. "Fa quello che ha fatto qui a Valencia ormai da tre Gp…". Come dire, che Martin scie provocatorie, colpi bassi e via dicendo, li ha messi in fila anche in Malesia e Qatar.

Il programma. Oggi ultime libere dalle 8.40, con quelle della MotoGp alle 10.10. Qualifiche MotoGp alle 10.50; Sprint Race alle 15. Tutto in diretta tv su SkyMotoGp, in streaming su Now e in chiaro (qualifiche e Sprint) su Tv8.