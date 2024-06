Vinales, futuro incerto con Aprilia: “Ci sono opportunità da valutare”

Bologna, 12 giugno 2024 – Il ritiro di Aleix Espargaro, l’arrivo di Jorge Martin ma anche il possibile addio di Maverick Vinales. Il mercato estivo di Aprilia è in piena fase calda e, dopo aver chiuso per il vice campione mondiale ora in Pramac, potrebbe esserci la necessità di reperire un secondo pilota qualora Vinales decidesse di andare altrove. La situazione è fluida, perché nei primi mesi dell’anno la prima opzione di Vinales era quella di rimanere, ma ora potrebbero liberarsi scenari interessanti, compreso uno in Pramac se il team rimanesse satellite Ducati.

Vinales: “Valuto tutte le opportunità”

Maverick Vinales avrebbe voluto arrivare ad un rinnovo di contratto già a inizio stagione, ma Aprilia è rimasta prudente e ora si è arrivati a giugno con una situazione aperta. Rivola vuole continuare con lo spagnolo, ma Maverick si sta guardando attorno dopo l’arrivo di Martin. Non è tanto un problema di concorrenza interna quanto di opportunità sul mercato. Nei primi mesi dell’anno Vinales si era detto favorevole a rimanere: “Non ho un contratto per il prossimo anno, ma ovviamente c’è molto interesse a continuare. C’era l’opportunità di chiudere un accordo dopo il Qatar, ma hanno voluto aspettare” le dichiarazioni di Vinales a Motorsport.com nelle settimane scorse. Ora la situazione è leggermente diversa e i colleghi di GpOne l’hanno illustrata a margine di Aprilia All Stars a Misano. “L’arrivo di Martin mi ha aperto gli occhi per guardarmi attorno, ci sono opportunità in giro da valutare bene – le parole di Vinales che lasciano intendere a una possibilità di uscita verso altri lidi. E quali potrebbero essere? Enea Bastianini è andato in KTM, il pilota italiano era una opzione per Aprilia prima di virare su Martin, ma l’effetto domino vero lo lancerà Prima Pramac che dovrà decidere del suo futuro. Oggi è team satellite Ducati, con moto aggiornata, ma c’è sul piatto la possibilità di andare in Yamaha, con i tre diapason desiderosi di riavere quattro moto in griglia. Se Pramac rimanesse in Ducati Vinales vedrebbe la possibilità di guidare una moto molto competitiva, e nel team che è arrivato secondo l’anno scorso dietro Bagnaia ed è ora leader con Martin, mentre se ci fosse il passaggio a Yamaha la pista si raffredderebbe. Primo perché Yamaha e Vinales non si sono lasciati bene, secondo perché la M1 è ancora oggi meno competitiva di una Desmosedici e di una Aprilia. Una remota possibilità potrebbe portare anche verso Honda, che deve totalmente rifondarsi, ma la competitività dell’ala dorata è tutta da scoprire e per ora non si vede la luce in fondo al tunnel. La palla in mano a Rivola e Vinales, con ancora la possibilità di continuare assieme. Leggi anche - Espargaro la chiave per Martin in Aprilia: "Felice sia lui a guidare la mia moto"